La lección del covid-19 para AT&T: no se necesita tantas tiendas

(Bloomberg) -- AT&T Inc. planea recortar US$6.000 millones como parte de un esfuerzo de reducción de costos en toda la compañía, y la pandemia de covid-19 ha ayudado a resaltar algunos objetivos claros.

El confinamiento nacional obligó a muchos minoristas a cerrar tiendas y realizar ventas en línea siempre que fuera posible. Para AT&T, el cambio mostró que podría funcionar con menos tiendas, dijo su director de comunicaciones, Jeff McElfresh, hablando en un webcast con inversores el martes.

Cuando AT&T salga de este periodo, “no tendrá tantas tiendas como teníamos antes del covid”, dijo McElfresh. La pandemia le dio a AT&T una “ventaja” en su plan de reducción de costos, dijo.

AT&T ha estado bajo presión para reducir costos y vender activos para ayudar a pagar la deuda, expandir las redes inalámbricas 5G, aumentar el dividendo para sus accionistas y expandir sus ofertas de entretenimiento en WarnerMedia. Eso incluye la plataforma de transmisión de video HBO Max, en la que AT&T está invirtiendo miles de millones de dólares en contenido y marketing.

AT&T tiene más de 2.200 tiendas propiedad de la compañía, la mayoría de las cuales tuvo que cerrar para proteger a clientes y empleados del coronavirus.

Según informes de la semana pasada, la compañía estaba considerando vender o posiblemente licenciar su unidad de juegos Warner Bros. Interactive Entertainment, como parte de su plan de rehabilitación financiera.

Pero los esfuerzos de ajuste del cinturón también están atrayendo críticas. En un comunicado el martes, Communications Workers of America criticó a AT&T por su plan de cerrar tiendas y recortar empleos administrativos y técnicos.

El líder de AT&T, Randall Stephenson, es miembro de la Mesa Redonda Empresarial de Directores Ejecutivos y ha dicho que las compañías deben ayudar a sus empleados a superar la pandemia. El martes, también anunció que se uniría a un nuevo comité en la mesa redonda para combatir la injusticia racial.

“Si estamos en una guerra para mantener nuestra economía en marcha durante esta crisis, ¿por qué AT&T despide a las tropas?”, dice el presidente de Communications Workers of America, Chris Shelton. “AT&T podría ayudar a llevar al país hacia la recuperación al asociarse con su fuerza laboral para construir redes de próxima generación. En cambio, la compañía está aumentando el dolor de la recesión que ya está en curso”.

