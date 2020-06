La crisis de la COVID-19 aplasta a los luchadores mexicanos

El presidente de la Asociación de Lucha Libre de México, El Fantasma (i), entrega alimentos a la luchadora activa, La Zorrita, este martes en Ciudad de México (México). EFE/ Jorge Núñez

México, 16 jun (EFE).- Con las arenas y gimnasios cerrados y sin otras entradas económicas de las cuales ayudarse, los luchadores mexicanos, al igual que miles de trabajadores en este país, han sido duramente golpeados por la crisis de salud y económica que ha provocado la COVID-19.

Sin un sueldo fijo, les pagan por presentación, y sin seguridad social, en la mayoría de los casos, los gladiadores prácticamente forman parte del sector informal en México aunque algunos, los menos, trabajan bajo contrato.

"La situación general es que está todo parado y no sólo es la lucha libre, pero esperemos que pronto esto se normalice", dijo este día a medios el luchador conocido como El Fantasma, quien preside la Comisión de Lucha Libre Profesional de la Ciudad de México.

Para apoyar a luchadores retirados o que padecen lesiones y mujeres luchadoras, este martes el dirigente repartió despensas de alimentos donadas por la Comunidad Judía en México, y el miércoles lo harán con los luchadores hombres.

"Esto nos sirve para comer aunque sea esta semana y la siguiente, pues ya veremos", añadió a manera de interrogante el gladiador.

Fue a finales de marzo cuando el Gobierno de la Ciudad de México, para evitar la propagación del coronavirus, decretó, entre otros, el cierre de estadios, gimnasios y centros deportivos, lo que llevó al desempleo obligado a cientos de luchadores.

Con casi tres meses fuera del ring, los gladiadores profesionales mexicanos han tenido que "capear el temporal" para sobrevivir, sobre todo los poco conocidos o no tan populares y quienes, en algunos casos, han tenido que echar mano de sus limitados ahorros para solventar gastos y servicios.

LUCHAR Y TRABAJAR

"Como todo los deportes profesionales en México, ahora mismo, la lucha está parada y no podemos hacer otra cosas más que esperar a que nos den luz verde las autoridades", dijo a Efe el luchador Rayo del Bajío.

Bajo su máscara azul en la que destacan dos rayos plateados, este hombre de 45 años recordó que el domingo pasado, los empresarios de la Arena Naucalpan, en el Estado de México, vecino de la capital, llevaron a cabo una función a puerta cerrada, pero al enterarse las autoridades los multaron.

El luchador recordó que este difícil panorama, "no nada más es para nosotros (luchadores) sino para vendedores, comerciantes, taxistas, músicos y boxeadores".

Aunque el Rayo se mantiene en activo como luchador, hace algunos años, con sus ahorros, abrió una fonda (negocio de comida) por la zona de Tacuba, en la capital. "Pero lamentablemente, también por la pandemia, tuvimos que cerrar", dijo.

"Obviamente tenemos algunos ahorros, pero aunque nos hemos administrado muy bien, se han ido acabando", expuso.

Para la luchadora Scarlett, la pausa obligada "nos quitó bastante trabajo a todos los luchadores", capaces de convocar a miles de aficionados a las arenas de todo México.

Recordó que no hay funciones porque las autoridades, como prevención, no permiten las reuniones de más de 20 personas.

A la par de la lucha libre, Scarlett trabajaba en un empresa de maquinaria de construcción, pero la despidieron debido a la crisis y ahora sólo depende de la entrada de la lucha aunque dice que, por ahora, cuanta "con el respaldo" de su familia "y eso es importante".

LAS CIFRAS DE DESEMPLEO

El pasado viernes, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que la economía mexicana superó el millón de empleos formales perdidos por la pandemia. De ellos, unos 197.000 en la Ciudad de México.

Pero a pesar de estos indicadores, especialistas han advertido que la crisis laboral sería más amplia al considerar la economía informal, que representa la mitad del empleo en el país.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) detalló que 10,4 millones de trabajadores informales abandonaron la fuerza laboral en abril.

Al igual que otros trabajadores informales, los luchadores se acercaron al Gobierno de la Ciudad de México para solicitarte una ayuda económica y la respuesta que obtuvieron fue un apoyo de 1.500 pesos (unos 67 dólares) para junio, y buscan el mismo apoyo para julio.

"Se llevaron a cabo trámites para unos 500 luchadores y sólo unos 200 obtuvieron el beneficio", contó la luchadora Migala, con 33 años como profesional.

La mujer dijo que ese "apoyo económico es necesario para muchos luchadores porque la mayoría no tiene otro trabajo y ahora mismo el dinero es necesario para alimentos y el pago de servicios".

De acuerdo a la información más reciente aportada por la Secretaría de Salud, México contabiliza 150.264 casos confirmados de contagios y 17.580 fallecimientos.

En la Ciudad de México, la zona más afectada del país, los datos más recientes contabilizan 37.503 contagios y 4.664 defunciones.