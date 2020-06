Jane Fonda, nuevo fichaje de Gucci para una colección de moda sostenible

Foto cedida por Gucci de la actriz Jane Fonda. EFE

Madrid, 16 jun. (EFE).- Jane Fonda es la nueva embajadora de la nueva colección de Gucci diseñada con materiales naturales y sostenibles.

La actriz, productora y activista fue detenida a finales del año pasado en varias ocasiones en las escalinatas del Capitolio, en Washington (EEUU), mientras participaba en una protesta contra la crisis climática, una defensa en la que se encuentra muy involucrada, de ahí que su imagen tenga un valor añadido en esta campaña.

La colección "Off The Grid", diseñada por Alessandro Michele, director creativo de Gucci, utiliza materiales reciclados, orgánicos, naturales y sostenibles, incluido econyl, un nylon regenerado hecho de materiales de desecho y desechos pre y post consumo.

En sus redes sociales Michele ha señalado que "la colección está diseñada para aquellos preocupados por su impacto en el medio ambiente" y deja claro que esta es una clara iniciativa para establecer el compromiso de la firma italiana a favor de una "producción circular".

La actriz comenta en Instagram que "la crisis climática es el tema de nuestro tiempo" y pide a la sociedad que "exija" a sus gobiernos que "inviertan en infraestructuras de energía limpia".

"Los economistas globales están de acuerdo en que es la mejor inversión que podemos hacer, tanto en términos de beneficios climáticos como de tener el mayor efecto durante estos momentos de pandemia cuando se necesitan tantos empleos", indica la actriz.

A sus 82 años, Jane Fonda posa con gesto serio, el cabello blanco y un conjunto de pantalón y chaqueta en tonos crudos. Un estilo que complementa con un gran bolso amarillo, a juego con sus deportivas.

La campaña, de la que no es única protagonista, presenta a un grupo de habitantes de la ciudad que han establecido su residencia en una cabaña rústica construida en un árbol en medio de una gigantesca metrópolis moderna.

La actriz tiene un amplio historial como activista en defensa de varias causas entre ellas su mensaje en contra de la Guerra de Vietnam, una época en la que llegó a realizar una visita a Hanói.

La actriz focaliza ahora en el medio ambiente y en su protección todas sus energías. "Todavía hay tiempo si nos movemos rápido y de forma ambiciosa para evitar las peores consecuencias empezando con la transición ahora de combustibles fósiles a energía limpia y renovable", dijo durante las manifestaciones de octubre pasado.