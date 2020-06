India acusa muerte de 3 soldados en conflicto con tropas chinas

(Bloomberg) -- India dice que al menos tres de sus soldados murieron en un “violento” enfrentamiento con tropas chinas en un tramo de su frontera en los Himalayas que no está demarcado, en las primeras muertes en cuatro décadas provocadas por escaramuzas en la región.

Hubo “bajas en ambos lados”, dijo el martes el portavoz del Ejército indio, coronel Aman Anand, en Nueva Delhi, y agregó que autoridades se reunirían para calmar la situación. Anand dijo que las víctimas fatales en el lado indio corresponden a un oficial y dos soldados y que no hubo disparos durante el enfrentamiento. No dio otros detalles.

El portavoz de la Cancillería china, Zhao Lijian, señaló el martes que no tenía información sobre el violento enfrentamiento que condujo a la muerte de los tres soldados indios. Pero dijo que dos soldados indios habían cruzado ilegalmente a territorio chino dos veces el 15 de junio en lo que representa una “violación grave” del consenso alcanzado anteriormente entre los dos países.

“Provocaron y atacaron al lado chino, lo que derivó en una violenta riña física. China ha interpuesto quejas y presentado declaraciones al lado indio”, dijo Zhao. “China exige que el lado indio restrinja a los soldados de primera línea y evite medidas unilaterales que compliquen la situación fronteriza”.

Aún no está claro qué hará Nueva Delhi y cuál será la respuesta de Pekín, sostuvo Harsh Pant, quien enseña relaciones internacionales en Kings College, en Londres.

“Será necesario ver si la parte india cancela la reunión programada entre Rusia, India y China el para 22 de junio”, dijo Pant. “China tradicionalmente ha intentado guardar las apariencias cuando ha habido este tipo de cumbres programadas en períodos de tensiones fronterizas. Habrá que ver si China quiere guardar las apariencias de nuevo”.

Nota Original:India Says Three Soldiers Died in Clash With Chinese Troops (3)

