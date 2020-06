Hoffmann y Stindl mantienen al Gladbach en la lucha por la Liga de Campeones

EFE/EPA/ALEX GRIMM

Berlín, 16 jun (EFE).- El Borussia Mönchengladbach derrotó este martes por 3-0 al Wolfsburgo con dos goles de Jonas Hoffmann y uno del capitán Lars Stindl, y se mantiene en la lucha por la clasificación a la Liga de Campeones.

El Gladbach hizo gala de una gran efectividad en la primera parte, cuando dejó el partido ya casi visto para sentencia, y controló el compromiso en un segundo tiempo en el que el Wolfsburgo no encontró respuesta.

Hoffmann abrió el marcador para el Gladbach en el minuto 10 tras una jugada de contragolpe en la que aprovechó un buen pase al área de Breel Embolo.

Hasta ese momento, el Wolfsburgo apenas había inquietado al meta Yann Sommer.

Al Gladbach, sin embargo, le había bastado con atravesar la mitad de la cancha para fabricar una ocasión y marcar.

Con el marcador en contra, el Wolfsburgo se acercó un par de veces con cierto peligro al área rival, con un remate de Joao Victor en el minuto 16 que no causó problemas a Sommer y un disparo desviado desde lejos de Felix Klaus en el 22.

Luego, Hoffmann, en la segunda llegada del Gladbach, volvió a marcar con un remate dentro del área a pase de Mathias Ginter.

El Wolfsburgo se esforzaba pero no tenía fórmulas para fabricar llegadas claras. Antes del descanso, en otro contragolpe, el Gladbach estuvo cerca de conseguir su tercer gol con un remate ligeramente desviado de Ibrahima Traoré.

En la segunda parte, el Gladbach no tuvo problemas para asegurarse los tres puntos. Hoffmann remató dos veces desviado en los minutos 48 y 57, y Embolo cabeceó mal en el 64 desde una excelente posición.

El tercer gol del Gladbach parecía más cerca que el primero del Wolfsburgo y llegó en el minuto 65. Lo marcó Stindl con un remate dentro del área tras jugar de pared con Traoré.

La jugada se había iniciado con una pérdida de balón del Wolfsburgo cerca de la mitad de la cancha.