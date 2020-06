Francia da marcha atrás a prohibición de llaves al cuello

PARÍS (AP) — Después de verse bajo presión por parte de la policía, el gobierno de Francia dio marcha atrás el lunes a una prohibición al uso de llaves al cuello durante los arrestos.

El ministro del Interior de Francia anunció hace una semana que dicha técnica de inmovilización sería vetada, en medio de crecientes protestas contra la brutalidad policial y la injusticia racial en la nación, desencadenadas por la muerte de George Floyd en Estados Unidos.

Sin embargo, la policía francesa respondió con cinco días seguidos de contraprotestas, alegando que la prohibición los privaba de una herramienta clave para someter a sospechosos indóciles. También manifestaron su inconformidad de ser comparados con agentes de Estados Unidos o ser descritos como supremacistas blancos.

El lunes, el director de la policía nacional envió una carta a su personal, la cual fue obtenida por The Associated Press, en la que dijo que ya no se enseñarían las llaves de estrangulamiento en las escuelas policiales, pero que se pueden seguir utilizando “a criterio” hasta que se ofrezcan alternativas.

Los sindicatos policiales celebraron la decisión del gobierno.

Desde hace tiempo, activistas y legisladores han presionado para que la policía francesa abandone las técnicas violentas culpables de lesiones y posible muerte, como las llaves de estrangulamiento o presionar el pecho de un sospechoso mientras está boca abajo.

El gobierno francés también ha prometido que más agentes estarán equipados con cámaras corporales para ayudar a garantizar que las revisiones de identidad no conduzcan a violencia excesiva o discriminación contra grupos de minorías étnicas.

Los investigadores han documentado discriminación racial por parte de la policía francesa, y recientemente se abrieron investigaciones sobre comentarios racistas en grupos privados de Facebook y WhatsApp de agentes de la policía.

Decenas de miles de personas han marchado o protestado en Francia en las últimas dos semanas contra la brutalidad policial y la discriminación.