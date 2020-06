FOREX-Dólar avanza tras positivo dato de ventas minoristas en EEUU

(.) Por Gertrude Chavez-Dreyfuss NUEVA YORK, 16 jun (Reuters) - El dólar avanzó el martes, tras un aumento récord en las ventas minoristas en Estados Unidos en mayo después de dos meses seguidos de bajas, lo que reforzó una creencia creciente de que lo peor podría haber quedado ya atrás en la mayor economía mundial. * Las cifras de ventas minoristas siguen a un reporte de principios de mes que mostró que la economía creó 2,5 millones de empleos en mayo, cuando no se esperaba. * El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sin embargo, suavizó algunas de las expectativas optimistas el martes, al pintar un cuadro bastante sombrío de la economía de Estados Unidos tras la pandemia del coronavirus. Eso no impidió que el dólar se recuperara, ya que sus comentarios reforzaron el atractivo de la moneda como refugio. * En el primero de dos días de audiencias con legisladores de Estados Unidos, Powell dijo que hay una gran incertidumbre sobre el momento y la fuerza de la recuperación de Estados Unidos. * "Powell está sonando bastante negativo. Creo que está siendo realista", dijo Juan Pérez, comerciante de divisas de Tempus Inc. en Washington. * "El dólar está ganando poco sólo por esta incertidumbre que mencionó Powell. Parece que los funcionarios monetarios se preparan para una recesión mucho más larga de la economía de Estados Unidos". * En las operaciones de la tarde, el índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, subía un 0,5%, a 97,019. * El euro perdió un 0,5%, a 1,1226 dólares. Por su parte, la divisa estadounidense cerro estable en 107,29 yenes . * Las ventas minoristas saltaron un 17,7% el mes pasado, la mayor alza desde que el gobierno empezó a registrar la serie en 1992. Las cifras de abril se revisaron para mostrar un desplome de 14,7%, en vez del reportado previamente de 16,2%. Economistas sondeados por Reuters preveían un avance del 8% en mayo. Cotizaciones a las 2025 GMT Descripción Último Cierre Var pct Var pct precio anterior diaria en el año Euro/dólar 1,1260 1,1322 -0,55 +0,45 Dólar/yen 107,3200 107,3100 +0,01 -1,41 Euro/yen 120,87 121,52 -0,53 -0,89 Dólar/Franco Suizo 0,9506 0,9490 +0,17 -1,78 Libra/Dólar 1,2571 1,2602 -0,25 -5,19 (Reporte adicional de Olga Cotaga en Londres; editado en español por Javier López de Lérida y Carlos Serrano)