Duelo vasco para traducir en puntos las buenas sensaciones

Varios jugadores del Athletic de Bilbao se lamentan tras una ocasión fallada ante el Eibar en un partido de LaLiga. EFE/MIGUEL TOÑA

Eibar (Gipuzkoa)/Bilbao, 16 jun (EFE).- Eibar y Athletic Club se miden este miércoles en Ipurua en un derbi vasco al que ambos llegan con la necesidad de transformar en puntos las buenas sensaciones de sus primeros envites en la vuelta a la competición para fortalecer sus opciones en sus respectivos objetivos de mantener la categoría, el conjunto armero, y entrar en Europa, el equipo bilbaíno.

Tanto los de José Luis Mendilibar como los de Gaizka Garitano, técnicos con pasado en el banquillo rival, dieron la cara en sendos choques ante equipos madrileños, pero al Eibar solo le dio para maquillar lo que apuntaba a excesiva goleada en su visita al Real, y al Athletic para arrancarle un punto en Bilbao al Atlético.

Décimo en la tabla y aún a cinco puntos de una Liga Europa que se ha puesto como objetivo indisimulado, el Athletic espera dar continuidad a un juego que el domingo en San Mamés, dirigido por un Iker Muniain brillante y goleador, le dio para tutear y hasta apabullar por momentos con claridad a un rival siempre rocoso y harto complicado en La Catedral.

No obstante, la paliza que se dio con balón el capitán fue importante y en lo que sea capaz de dosificarle Garitano sin que el equipo note su ausencia puede estar parte del éxito rojiblanco hasta el final del curso.

Porque lo comprimido del calendario, con tres partidos en menos de seis días para comenzar este final exprés del campeonato, obliga al técnico vizcaíno a refrescar a un grupo que ya el sábado tiene su tercer encuentro ante el Betis sin ni siquiera las 72 horas de descanso que parecían preceptivas.

Por ello se esperan novedades en el once rojiblanco, sobre todo de medio campo hacia adelante, donde jugadores clave como el propio Muniain, Iñaki Williams o Raúl García podrían quedarse de inicio en el banquillo para entrar ya en la segunda mitad del choque y no llegar demasiado desgastados al sábado.

Por las dimensiones de Ipurua, más dado al juego aéreo y directo, pudieran ser Muniain y Williams los que esperasen en un arranque en el que se espera en el once a jugadores que ante el Atlético ya saltaron en la segunda mitad al césped, como Unai Núñez, Mikel Vesga, Oihan Sancet, Oscar de Marcos o Kenan Kodro.

También pudiera ser novedad Ibai Gómez, aunque todo son especulaciones de cara a una alineación en la que Garitano ya anunció que, toque cuando toque, irá dando entrada a prácticamente toda la plantilla ante la exigencia del calendario.

No obstante, donde menos se esperan novedades es en el bloque defensivo más allá de Núñez para dar descanso a uno de los centrales, quizás Yeray Álvarez, que cometió dos errores en el gol del Atlético, o para arrancar con línea de cinco. Que también le gusta al técnico de Derio.

Para salir con tres centrales y dos carrileros, no obstante, debería haber superado las molestias que le impidieron entrenarse el lunes junto a sus compañeros Yuri Berchiche.

Yuri, de todos modos ausencia habitual en entrenamientos postpartido, y Asier Villalibre, baja el domingo por unas molestias musculares y difícilmente disponible para Ipurua, son las dudas en el Athletic.

Por su parte, el Eibar afronta el derbi vasco muy apremiado por los resultados, a dos puntos del descenso y en plena crisis, que puede agravarse si los rojiblancos se vuelven a llevar el triunfo de Ipurua, algo habitual en temporadas anteriores.

El conjunto eibarrés solo ha ganado dos de los últimos diez encuentros de LaLiga, ante el Atlético de Madrid y el Levante, y está en caída libre tras encajar tres derrotas consecutivas, dos de ellas en su feudo que se suman a la ya habitual ante el Real Madrid cada vez que le visita.

El Athletic no parece el mejor rival para que la cuenta de puntos de los azulgranas se incremente, porque los rojiblancos están cómodos en Ipurua, donde sólo perdieron una vez en cinco años.

Ipurua, no obstante, es el principal agarradero a las ilusiones eibarresas de salvar la categoría porque fuera de casa su balance es desastroso mientras que como local es un poco más aseado, con 19 puntos fruto de 6 triunfos que ahora el equipo de José Luis Mendilibar sueña con ampliar en un derbi que se presenta desigual.

Acertar con el once que ponga Mendilibar vuelve a ser muy complicado. El técnico de Zaldibar reservó a algunos jugadores en Valdebebas pensando más en el medio plazo que en su partido ante el conjunto blanco y así Sergi Enric o el lateral Cote, habitual en defensa, descansaron.

Los guipuzcoanos recuperan para este encuentro a Gonzalo Escalante, sancionado la última jornada por acumulación de tarjetas; mantienen la baja de Iván Ramis en defensa y se esperan cambios en vísperas de jugar contra Getafe y Valencia una serie de partidos claves en la lucha por la permanencia.

Alineaciones probables:

Eibar: Dmitrovic; Cote, Oliveira, Bigas, Rafa; Diop, León, De Blasis, Inui; Charles y Enrich.

Athletic: Unai Simón; Capa, Unai Núñez, Iñigo Martínez, Yuri; Dani García, Vesga; De Marcos, Sancet, Ibai; y Raúl García.

Árbitro: Prieto Iglesias (Comité Navarro).

Estadio: Ipurua.

Hora: 19.30.

Puesto: Eibar (16.º. 27 puntos). Athletic (10.º. 38 puntos).

La clave: Dejar la portería a cero en casa, algo que no ha conseguido en los dos últimos partidos, acercaría la victoria al Eibar.

El dato: El Athletic suma tres victorias y un empate en las cinco visitas últimas a Eibar.

La fase: Mendilibar: "El que esté más fuerte psicológicamente, ganará este partido".

El entorno: el encuentro se considera clave en la ciudad eibarresa antes de jugar contra Getafe y Valencia, aunque el ambiente es pesimista en plena crisis de resultados armera.EFE.