Demanda de petróleo puede tardar un par de años en recuperarse

(Bloomberg) -- La demanda mundial de petróleo se recuperará el próximo año a medida que el mundo deje atrás la pandemia de coronavirus, pero la recuperación a los niveles previos a la crisis podría tardar un par de años, dijo la Agencia Internacional de Energía.

El consumo de combustible en todo el mundo seguirá siendo un 2,5% más bajo el próximo año que en 2019, en gran parte debido a “la grave situación del sector de la aviación”, dijo la agencia con sede en París en su primera evaluación detallada de 2021.

Las proyecciones se suman a una perspectiva frágil para la industria petrolera, un día después de que BP Plc anotase la pérdida de valor de activos por miles de millones debido a la demanda a largo plazo. No obstante, el informe contiene algunas buenas noticias para los productores.

La primera mitad de este año está “terminando con una nota más optimista” porque las pérdidas de demanda durante el aislamiento para frenar la propagación del coronavirus no fueron tan graves como se esperaba, dijo. Los recortes a la producción por parte de la OPEP+ y los cierres en EE.UU. deberían poner al mercado en déficit en 2021, reduciendo el incremento masivo de inventarios de 1.500 millones de barriles en lo que va de año.

Los precios del petróleo cotizaban a más de US$40 por barril en Londres el martes, el doble de los niveles a finales de abril, a medida que se reanuda la actividad económica y la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados reducen el suministro.

La AIE, que asesora a la mayoría de las principales economías en política energética, elevó su estimación de demanda para el segundo trimestre en 2,1 millones de barriles al día, suavizando parte de la caída masiva. Los cambios en el estilo de vida, como el trabajo de forma remota, no provocarán un aplanamiento a largo plazo en el uso de combustible, dijo Fatih Birol, responsable ejecutivo de la agencia.

No obstante, el consumo mundial de crudo todavía se encamina a una contracción récord de 8,1 millones de barriles al día este año.

Si bien aumentará en 5,7 millones de barriles al día el próximo año, la media de 97,4 millones al día seguirá siendo 2,4 millones de barriles al día por debajo de los niveles de 2019. Puede que la demanda no vuelva a 100 millones de barriles al día hasta 2023, dijo Neil Atkinson, responsable de industria y mercados petroleros de la AIE, en un seminario web después de la publicación del informe.

Al menos por ahora, el mercado físico del petróleo se está ajustando.

Los inventarios se encaminan a disminuir rápidamente en los próximos seis meses y, en teoría, disminuyen en cada trimestre de 2021, según las previsiones de la agencia.

La OPEP+ tuvo un “buen comienzo” en la última ronda de restricciones de producción el mes pasado, cumpliendo en un 89% con el compromiso de recortar 9,7 millones de barriles por día, dijo la AIE. A principios de este mes, la alianza acordó seguir adelante con la estrategia, y los miembros que aún no han implementado su parte prometieron compensarla.

El próximo año, la demanda global está en camino de superar la oferta, y se proyecta que la recuperación de la producción de petróleo sea de menos de un tercio del aumento en el uso de combustible, a 1,7 millones de barriles por día.

Sin embargo, eso podría cambiar si la coalición OPEP+ se ve tentada a intensificar la producción a medida que el consumo se recupera o si el aumento de los precios revitaliza a los perforadores de esquisto estadounidenses, advirtió la AIE.

