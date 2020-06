Cuba suma 11 nuevos casos de COVID-19 en otra jornada sin muertes

Varias persona, sobre un camión usan o tapabocas como medida de protección contra el coronavirus, este lunes en La Habana (Cuba). EFE/Yander Zamora

La Habana, 16 jun (EFE).- Cuba sumó 11 nuevos casos de la COVID-19 en otra jornada sin muertes en la que la isla acumula ya 2.273 positivos, la mayoría en La Habana, informó este martes el Ministerio de Salud Pública (Minsap).

La cifra de infectados de hoy es ligeramente inferior a la de 14 de ayer lunes, aunque mantiene el leve repunte en los contagios registrado esta semana tras el surgimiento de varios brotes en la capital, convertida en el epicentro de la pandemia en el país.

Los 11 pacientes - diez cubanos y un congolés- residen en La Habana, que acumula así 154 de los 193 casos activos del coronavirus SARS-CoV-2.

La capital y la cercana Matanzas son las dos únicas provincias cubanas que han reportado casos en los últimos quince días. Las trece restantes y el municipio especial Isla de la Juventud se mantienen libres del virus, precisó el director de Epidemiología del Minsap, Francisco Durán.

El número de altas (29) de este martes superó al de nuevos casos confirmados, para un total de 1.994 pacientes recuperados, el 87,8% del total de positivos a la COVID-19 en Cuba. El número de muertes permanece en 84 desde el pasado jueves.

Los contagios de hoy se detectaron entre 2.582 muestras PCR completadas la víspera, lo que eleva a 138.831 las pruebas de este tipo realizadas en la isla, complementadas con pruebas rápidas procedentes en su mayoría de China.

Tres de los 11 nuevos pacientes no mostraban síntomas en el momento de la prueba y seis son contactos de otros casos confirmados, mientras que en cinco aún no se confirma la fuente de la infección, especificó el doctor Durán.

En hospitales cubanos permanecen ingresadas 400 personas, entre ellas los 193 enfermos confirmados, de los que 188 evolucionan sin complicaciones, uno está crítico y cuatro graves.

Otras 552 están aisladas en sus hogares bajo sospecha de portar la enfermedad.

Aunque la mayor parte del país no reporta nuevos casos, en algunas provincias hace más de un mes, y el Gobierno ha asegurado que la epidemia está controlada, la isla aún se mantiene oficialmente en fase pre-epidémica con transmisión autóctona limitada de coronavirus.

Por ello aún están vigentes medidas preventivas como la suspensión del transporte público, el cierre de fronteras salvo casos excepcionales y la clausura de escuelas y los mayores centros comerciales.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, informó la semana pasada sobre plan progresivo de desescalada, sin calendario fijo y con tres fases iniciales, que podría iniciar esta semana o la siguiente si se mantiene la situación epidemiológica actual.