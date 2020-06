Colombia no puede esperar consolidación fiscal hasta 2023: Fitch

(Bloomberg) -- Colombia no puede darse el lujo de esperar otros tres años para empezar a tener bajo control sus finanzas públicas, dijo Fitch Ratings.

El domingo, el país suspendió sus límites de déficit para este año y 2021, citando la magnitud del impacto económico.

El Gobierno probablemente no intentará aumentos de impuestos cerca de las elecciones de 2022, dijo Richard Francis, analista de Fitch. Así, hay mayor riesgo de que los pospongan hasta que la próxima administración asuma las riendas y nuevos tributos empiecen a tener efecto en 2023.

“Les daré el beneficio de la duda, pero creo que es demasiado tiempo esperar hasta 2023 y no tener una idea sobre la consolidación fiscal”, dijo Francis en una entrevista telefónica el lunes.

Las cuarentenas para frenar la pandemia han provocado bancarrotas a lo largo del país y millones de pérdidas de empleos en Colombia. En respuesta, el Gobierno del presidente Iván Duque ha implementado medidas de estímulo que equivalen a casi 10% del producto interno bruto, incluidas garantías para los préstamos otorgados por los bancos.

Francis dijo que a Fitch le gustaría tener una idea más clara sobre cómo el Gobierno planea reducir la deuda como porcentaje del producto interno bruto una vez que la economía se esté recuperando. Duque no puede buscar un segundo mandato en 2022, pero altos índices de popularidad y una economía sólida serían de gran ayuda para sus aliados.

El Gobierno presentará el marco fiscal de mediano plazo a finales del mes, en donde presentará las proyecciones macroeconómicas de la próxima década. Los inversionistas podrían esperar un plan que explique cómo la nación restaurará el camino hacia sus metas de déficit fiscal, respondió por escrito a preguntas el viceministro de Hacienda, Juan Pablo Zárate.

‘Escenario arriesgado’

Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, dijo que dejar el ajuste fiscal en manos de una nueva administración es un “escenario muy arriesgado para los inversionistas”.

Los bonos en pesos del Gobierno colombiano cayeron el martes, elevando el rendimiento de los bonos con vencimiento en 2028 en hasta 9 puntos básicos a 5,96%.

Fitch rebajó la calificación de Colombia al último nivel de grado de inversión, diciendo que prácticas como tratar ingresos de una sola vez como si fueran ingresos recurrentes le ha costado cierta credibilidad a la política fiscal.

S&P Global Ratings también califica la deuda de Colombia en el mismo nivel, mientras que Moody’s Investors Service lo califica dos niveles por encima.

La regla fiscal entró en vigencia en 2012 con el objetivo de aumentar la confianza en Colombia al limitar la capacidad de acumulación de deuda por parte del Gobierno.

Las ventas minoristas cayeron en más de 40% en abril, y el Gobierno pronostica la recesión más profunda este año desde que comenzaron los registros en 1905.

