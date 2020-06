China registra 40 nuevos casos de COVID-19, 27 de ellos en Pekín

La Comisión Nacional de Salud de China informó hoy de 40 nuevos casos de COVID-19 detectados el lunes, 8 de ellos procedentes del exterior y 32 a nivel local, de los cuales 27 se registraron en Pekín. EFE/EPA/XU CONGJUN

Pekín, 16 jun (EFE).- La Comisión Nacional de Salud de China informó hoy de 40 nuevos casos de COVID-19 detectados el lunes, 8 de ellos procedentes del exterior y 32 a nivel local, de los cuales 27 se registraron en Pekín, tras el brote de coronavirus detectado en el principal mercado de la capital.

El Gobierno municipal pequinés anunció el lunes que la ciudad quedaba en "estado de guerra" para atajar este nuevo brote, que deja ya 106 casos confirmados desde el pasado jueves.

Más de 100.000 trabajadores están ya supervisando 7.120 comunidades de vecinos -más de una veintena han quedado selladas- para evitar una propagación masiva del patógeno entre la población.

Así, todo el personal y quienes hayan tenido contacto cercano con casos confirmados o con el mercado de Xifandi -que ocupa una superficie de 112 hectáreas y tiene 1.500 empleados y más de 4.000 titulares de puestos de venta- deben permanecer en casa y hacerse una prueba de coronavirus en uno de los centros designados en Pekín.

Sólo el domingo se realizaron pruebas a 76.499 personas, de las cuales 59 dieron positivo por coronavirus, afirmó el lunes Gao Xiaojun, portavoz de la comisión municipal de salud.

Además de las pruebas y las medidas de control y prevención, la ciudad ha intensificado la inspección de los mercados de productos frescos, cerdo congelado, ternera, cordero y productos avícolas, y se examinan otros negocios, incluidos supermercados y restaurantes, para garantizar que no circulan productos contaminados con el patógeno.

MÁS DE 200 CASOS "ACTIVOS" EN CHINA

Además de los 27 casos detectados en la capital, China registró otros cinco contagios a nivel local: cuatro se dieron en la provincia septentrional de Hebei, vecina de Pekín, y uno en la provincia suroccidental de Sichuan.

Por otra parte, de los 8 casos "importados", 3 se detectaron en la ciudad de Shanghái (este), 3 en la provincia de Cantón (sur), 1 en la región autónoma de Mongolia Interior (norte) y 1 en la provincia de Liaoning (noreste).

La comisión nacional sanitaria china no informó de ninguna nueva muerte en todo el país y señaló que se añadieron tres casos graves, que han sido dados de alta siete pacientes y que 225 contactos cercanos fueron liberados de observación médica.

El total de casos confirmados que permanecen ahora activos en China es de 210, cinco de ellos en estado grave, de entre los 83.221 contagios contabilizados desde el comienzo de la pandemia, que ha causado 4.634 muertes.

Respecto a los casos asintomáticos, que China no contabiliza como casos confirmados, se registraron 6 nuevos contagios, 2 de ellos importados del extranjero.

En Pekín se contabilizaron el lunes tres nuevas infecciones asintomáticas, según la comisión.

Todavía permanecen 110 casos de este tipo bajo observación médica, 63 de ellos procedentes del exterior.

En la región semiautónoma de Hong Kong se han registrado hasta el momento 1.112 contagios que produjeron cuatro fallecimientos, mientras que en Taiwán se han contabilizado 445 casos que han causado siete muertes.