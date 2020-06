Campeón de 100m, Christian Coleman, en riesgo de suspensión tras test fallido

El actual campeón mundial de los 100 metros, el estadounidense Christian Coleman, anunció este martes que podría enfrentar una suspensión después de no someterse a una nueva prueba antidopaje el pasado diciembre.

El velocista, medalla de oro en el Campeonato Mundial de Doha-2019, ya estuvo cerca de ser suspendido el año pasado después de incumplir tres veces las normas antidopaje que le exigían informar de su paradero exacto.

Este martes, Coleman reveló en Twitter que el 9 de diciembre de 2019 protagonizó otro test fallido, que ha estado tratando de impugnar los últimos seis meses.

"Unos días atrás, la AIU (Unidad de Integridad del Atletismo) llegó a la decisión que he estado apelando por seis meses de que fallé un test en diciembre de 2019 (...) Ahora esto puede resultar en que me suspendan", afirmó.

El efusivo mensaje de Twitter de Coleman, de 24 años, está acompañado de lo que parece ser una copia de la notificación formal de la prueba fallida por parte de la AIU, el organismo antidopaje de la Federación Internacional.

De confirmarse, Coleman podría enfrentar una suspensión de hasta dos años, lo que le impediría participar en los Juegos Olímpicos de Tokio el año que viene.

Coleman ya había escapado a la suspensión por un tecnicismo poco antes de Doha-2019, después de que se conociera que había incumplido tres veces en un año las normas que le exigían informar de su paradero.

Estos incumplimientos se registraron el 6 de junio de 2018, el 16 de enero de 2019 y el 26 de abril de 2019.

Sin embargo, Coleman argumentó con éxito que el primer caso debía anotarse en el primer día del trimestre -1 de abril de 2018- lo que significaba que ya no sumaba tres fallos en el periodo requerido de 12 meses.

En el caso de confirmarse el fallo de diciembre de 2019, Coleman sí sumaría tres incumplimientos en menos de un año.

Según el reglamento de la Agencia Mundial Antidopaje, cualquier combinación de tres incumplimientos de estas normas, ya sea por no haber pasado una prueba o por no haber presentado los documentos a tiempo, en un período de 12 meses se considera un delito de dopaje que se puede castigar con una suspensión de hasta dos años.

- "Intento deliberado" -

En su mensaje del martes, Coleman alegó que la prueba fallida de diciembre había sido un "intento deliberado" de los funcionarios antidopaje para atraparlo.

"No me digas que 'fallé' un examen si te acercas sigilosamente a mi puerta (estacionado fuera de la puerta... no hay registro de que alguien haya venido a mi casa) sin mi conocimiento", escribió el velocista de Atlanta.

Coleman dijo que los responsables del test lo visitaron cuando estaba comprando regalos de Navidad en un centro comercial cercano, algo que dijo que podía ser verificado por sus recibos bancarios.

"Estaba más que listo y disponible para la prueba y si hubiera recibido una llamada telefónica podría haberme hecho la prueba antidopaje", dijo en el mensaje.

"Solo me enteré de este intento de prueba antidopaje al día siguiente, el 10 de diciembre de 2019, por la AIU, cuando recibí este informe de intento fallido de la nada. No sabía que nadie había intentado hacerme el test el día anterior", argumentó Coleman, que sumó otra medalla de oro en Doha en la prueba de relevos 4x100m.

El reporte publicado por Coleman señala que el responsable de la prueba se presentó en su apartamento y no obtuvo respuesta después de "múltiples y fuertes golpes cada 10 minutos" durante una hora.

El responsable tocó también el timbre junto a la puerta de Coleman pero no se escuchó ningún sonido. No se intentó contactar con Coleman por teléfono, según el documento.

"He sido contactado por teléfono literalmente cada vez que he sido examinado", dijo Coleman. "Literalmente. (No sé) por qué esta vez fue diferente".

Coleman dijo que los responsables de la prueba reaparecieron dos días después para realizar un test en el que estuvo presente.

"Y me han hecho varias pruebas desde entonces, incluso durante la cuarentena", añadió Coleman. "Pero claro, eso no importa, y el hecho de que nunca haya tomado drogas tampoco importa".

