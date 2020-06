Acreedores de Argentina regresan con una nueva oferta

(Bloomberg) -- Algunos de los mayores acreedores de Argentina presentaron una nueva propuesta de deuda al Gobierno durante el fin de semana, a medida que las dos partes se acercan a un acuerdo de reestructuración de US$65.000 millones, según personas familiarizadas con el asunto.

Ad Hoc Bondholder Group y Exchange Bondholder Group presentaron una oferta en la que acordaron aceptar pérdidas sobre una base de valor presente neto de aproximadamente 44% a 46%, dijeron las personas, que solicitaron anonimato porque las conversaciones son privadas. También reiteraron la necesidad de un incentivo vinculado al producto interno bruto de Argentina, de acuerdo con los cálculos del Fondo Monetario Internacional.

Mientras que la última versión se acerca a los niveles que busca el presidente Alberto Fernández, permanece fuera del umbral que los funcionarios argentinos están dispuestos a aceptar, dijeron algunas personas. El Ministerio de Economía había impulsado un plan la semana pasada que solicitaba pérdidas de VPN de aproximadamente 50%, con un incentivo vinculado a las exportaciones agrícolas. Algunos bonistas han expresado su voluntad de llegar a un acuerdo con pérdidas de hasta 48%, dijeron las personas.

Representantes del Ministerio de Economía de Argentina y Exchange Bondholder Group declinaron hacer comentarios, mientras que un portavoz de Ad Hoc Bondholder Group no respondió a los mensajes.

Los inversionistas y el Gobierno han reducido su brecha desde el default de Argentina el 22 de mayo. Sin embargo, el camino hacia un acuerdo es obstaculizado por los intereses en competencia de varios bonistas, el FMI y funcionarios locales. Incluso el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se ha involucrado como intermediario entre Fernández y Larry Fink de BlackRock Inc.

Una de las incertidumbres persistentes es si los acreedores pueden llegar a un acuerdo con el Gobierno sobre un incentivo. Algunos tenedores de bonos apoyan las garantías de exportación porque creen que los datos agrícolas son más transparentes y frecuentes que las cifras del PIB. Incluso han discutido la contratación de agrónomos en Argentina para obtener la mejor información sobre los ciclos de cultivo, dijeron las personas.

Sin embargo, otros acreedores advierten que los instrumentos son demasiado impredecibles y que una garantía vinculada al PIB es la más adecuada, especialmente porque el análisis de sostenibilidad de la deuda del país se basa en estimaciones del PIB, dijeron las personas.

El presidente Fernández dijo en una entrevista transmitida el domingo con Radio 10 que el Gobierno está trabajando en un propuesta mejorada.

