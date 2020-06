Acciones siguen subiendo ante optimismo por crecimiento de EEUU

(Bloomberg) -- Las acciones subieron por tercer día debido a que el optimismo sobre la recuperación de la economía de EE.UU. superó la preocupación de que los casos de coronavirus estén empeorando en lugares que van desde Texas hasta China. Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron y el dólar se fortaleció.

Estos son algunos eventos clave que se avecinan:

Las decisiones de política del Banco de Inglaterra y el Banco Nacional Suizo están programadas para esta semana.

La Bolsa de Nueva York puede permitir que un número limitado de creadores de mercado regrese a su histórico piso de negociación el miércoles.

Estos son algunos de los principales movimientos en los mercados:

Nota Original:Stocks Jump Most in Week Amid U.S. Growth Optimism: Markets Wrap

