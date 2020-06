Sector automotriz español recibirá ayuda de US$4.200 millones

(Bloomberg) -- El Gobierno español ha presentado el lunes un programa de estímulo de 3.750 millones de euros (US$4.200 millones) para la industria automotriz del país, la segunda mayor de Europa.

Casi el 70 por ciento se invertirá en la “cadena de valor” del sector. Otra parte de los fondos se destinará a la renovación de las flotas de automóviles existentes y a electrificar el transporte público, dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un discurso en Madrid. Los fondos también se destinarán a reemplazar vehículos existentes de más de 10 años por modelos más nuevos y más eficientes en cuanto a consumo de energía.

La industria automotriz española representa aproximadamente el 10% del producto interno bruto, y la producción de automóviles representa una quinta parte de las exportaciones del país y emplea directamente a unos 600.000 trabajadores. Al igual que el turismo, el sector ha sufrido el impacto de la pandemia de coronavirus, que llevó al Gobierno a introducir unas medidas de aislamiento que fueron de las más estrictas del mundo. La economía podría contraerse hasta un 15% en 2020, según el peor de los supuestos de las proyecciones del Banco de España.

La primera parte del estímulo, de 1.535 millones de euros, se desembolsará en 2020, informó Sánchez.

España ya no tiene fabricantes de automóviles nacionales propios pero grandes empresas extranjeras como Volkswagen AG, PSA Group, Renault SA y Ford Motor Co. cuentan con plantas en el país. CIE Automotive SA y Gestamp Automoción SA, ambas cotizadas en Madrid, se encuentran entre los mayores fabricantes españoles de piezas de automóviles.

España es el segundo mayor productor de automóviles de Europa, después de Alemania. Pero la industria nacional está atravesando dificultades. Nissan Motor Co. ha anunciado planes para cerrar una emblemática planta cerca de Barcelona como parte de una reestructuración corporativa.

