Reino Unido y UE avanzan un paso más hacia un acuerdo del brexit

(Bloomberg) -- El Reino Unido y la Unión Europea están avanzando para alcanzar un acuerdo sobre su relación futura; los altos funcionarios del bloque confían en que Boris Johnson está dispuesto a comprometerse, mientras que el primer ministro dijo que las perspectivas para un acuerdo son “muy buenas”.

Una videollamada de una hora realizada el lunes entre Johnson y la cúpula del bloque ha inyectado un nuevo impulso en las negociaciones estancadas, según personas de ambas partes con conocimiento de la conversación. La UE dedujo de los comentarios de Johnson que está dispuesto a suavizar su posición, en tanto que los funcionarios europeos le dijeron que están listos para hacer lo mismo.

“No creo que en realidad estemos tan distanciados: lo que necesitamos ver ahora es un poco de empuje en las negociaciones”, dijo Johnson en una entrevista de televisión tras la videollamada. “Cuanto más rápido podamos hacer esto, mejor: no vemos ninguna razón por la que no podamos hacerlo en julio”.

La primera intervención directa de Johnson en las discusiones desde que el Reino Unido abandonó el bloque, a fines de enero, marca el comienzo de seis semanas de intensas discusiones para llegar a un acuerdo. Después de que tres meses de conversaciones comerciales terminaran en un punto muerto, ambas partes querían usar la reunión del lunes para evaluar si aún es posible llegar a un acuerdo antes de la división final de Gran Bretaña con el bloque a fin de año.

En una señal de que persisten obstáculos importantes, el presidente del Consejo de la UE, Charles Michel, advirtió que la UE no está preparada para firmar de forma apresurada un acuerdo. En una publicación de Twitter, reiteró que el requisito contencioso de un campo de juego competitivo entre ambas partes será “esencial” para un acuerdo.

Conversaciones intensas

Las discusiones formales se reanudarán el 29 de junio en un formato más concentrado que la serie previa de conversaciones cada tres semanas. El Gobierno británico, que descartó extender el plazo de diciembre para las negociaciones, había estado presionando para acelerar las discusiones.

En una señal de que la UE está respondiendo a esa presión, las dos partes también se comprometieron a “llegar a un entendimiento preliminar, si es posible, sobre los principios que subyacen a cualquier acuerdo”, lo que implica que se podría lograr un borrador de un acuerdo antes de que este se elabore.

Si bien Johnson dijo que no quiere que las conversaciones “continúen hasta el otoño, invierno, como tal vez a algunos en Bruselas les gustaría”, el Reino Unido acordó la semana pasada un calendario que incluye una ronda de negociaciones a mediados de agosto. Durante la videollamada, Johnson no estableció un plazo, según una persona con sede en Bruselas.

En privado, los funcionarios de Bruselas y Londres dicen que se están enfocando en alcanzar un acuerdo entre mediados de agosto y mediados de octubre, para cuando está prevista una cumbre de líderes de la UE.

Sin vuelta atrás

Johnson dijo a los funcionarios de la UE que el Reino Unido está comprometido con los términos de la Declaración Política del Brexit, que establece los parámetros generales para los lazos futuros de ambas partes, dijo una persona con conocimiento de la conversación.

La declaración incluye algunas de las demandas clave de la UE, pero el Gobierno británico la ha cuestionado desde que la aceptó, diciendo que no es legalmente vinculante. Anteriormente, el principal negociador del bloque, Michel Barnier, acusó a Johnson de dar marcha atrás en los compromisos.

Desde que comenzaron las negociaciones, ambas partes han luchado para avanzar en un acuerdo de libre comercio y otros aspectos de su relación futura, como los derechos de pesca y la cooperación en seguridad. El Reino Unido todavía rechaza el llamado de la UE a un campo de juego nivelado, lo que amarraría a Gran Bretaña a algunas normas europeas en áreas como la ayuda estatal y la ley ambiental.

Es posible que esas diferencias no sean irreconciliables, según un funcionario con conocimiento de las conversaciones, pero ninguna de las partes ha dado su mano a torcer. En particular, el Reino Unido se apega a su negativa a permitir que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea participe en la solución de cualquier disputa entre las dos partes, una demanda clave de la UE.

La llamada de Johnson con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, Michel y otras autoridades de la UE, se produjo después de que él descartara formalmente extender el período de negociación más allá de fin de año. Si no se llega a un acuerdo para entonces, Gran Bretaña y la UE seguirán sus relaciones comerciales en virtud de los términos de la Organización Mundial de Comercio, es decir, los aranceles y las cuotas se impondrían en un momento en que la economía de la región todavía se está recuperando del coronavirus.

Nota Original:U.K. and EU Move Step Closer to Brexit Deal After Johnson Summit

©2020 Bloomberg L.P.