Reino Unido contabiliza 38 nuevas muertes por COVID-19, hasta 41.736

EFE/EPA/ANDY RAIN

Londres, 15 jun (EFE).- El número de muertes confirmadas por un test de COVID-19 en el Reino Unido se ha incrementado hasta 41.736, tras sumar 38 más en las últimas 24 horas, según datos divulgados este lunes por el Ministerio de Sanidad británico.

Hasta la fecha, el Reino Unido ha registrado 296.857 casos positivos de contagio por coronavirus, 1.056 en la última jornada, de acuerdo con la misma fuente.

El Gobierno británico avanzó hoy en su plan de desescalada con la reapertura en Inglaterra de todos los comercios que venden productos no esenciales y el retorno a clase de algunos alumnos de educación secundaria.

En Irlanda del Norte, los negocios no esenciales abrieron la semana pasada, y Escocia y Gales todavía no han fijado una fecha para su retorno a la actividad.

Este paso en la progresiva vuelta a la normalidad conllevó algunas colas en ciudades como Londres para esperar la apertura de tiendas como la popular Primark, que no vende por internet, y Nike, donde algunos clientes causaron un pequeño revuelo al no respetar la distancia para poder entrar nada más levantó la persiana.

El sector de la hostelería pide ahora al Gobierno de Boris Johnson que proporcione claridad acerca de cómo y cuándo volverán a la actividad, ya que no está confirmada la fecha del 4 de julio y no se han publicado las guías sobre equipamiento y protocolos que regirán su nueva forma de operar.

Además, la industria hostelera demanda que el Ejecutivo reduzca a menos de dos metros la distancia de separación entre las personas, ya que argumenta que hace inviable la actividad de muchos negocios que, en la actualidad, deben de operar al 30 % de su capacidad.