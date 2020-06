Protestan por desaparición de 8 personas en una ciudad del oeste de México

Una mujer protesta este lunes por la desaparición de los jóvenes Griselda Gutiérrez, Ángel Adán Martínez y Wenceslao Mendoza, en la localidad de Chapala, estado de Jalisco (México). EFE/Francisco Guasco

Chapala (México), 15 jun (EFE).- La desaparición de ocho personas en la última semana en el municipio mexicano de Chapala, en el occidental estado de Jalisco, ha removido el dolor de los familiares de personas sin localizar en el estado y ha llevado a varias protestas este lunes.

En Chapala, unas 300 personas exigieron la aparición de los miles de desaparecidos en el estado, -segundo a nivel nacional en este tipo de casos- y de los más de 30 que han sido privados de la libertad en los últimos seis meses en la localidad, un balneario conocido por su numerosa colonia de estadounidenses y canadienses retirados.

Durante la protesta, los manifestantes portaban pancartas con las fotografías de sus amigos o familiares desaparecidos y llegaron a las oficinas del ayuntamiento para pedir que "los devuelvan con vida" y que el alcalde de la localidad, Moisés Anaya, mejore la seguridad en el municipio y atienda a la familia de las víctimas.

El pasado 9 de junio un grupo de hombres armados se llevó a Griselda Gutiérrez y su pareja Adán Martínez, dos artistas dedicados a la elaboración de tatuajes, mientras viajaban en su camioneta rumbo a su casa en la comunidad de Santa Cruz de la Soledad, y desde entonces se desconoce su paradero.

El caso fue difundido en redes sociales y permitió que otras familias denunciaran la desaparición de sus familiares en fechas similares, entre ellos el de Wenceslao Mendoza, un conductor que desapareció tras dejar a un pasajero el pasado 10 de junio, en el poblado de Ajijic.

En conferencia de prensa, los familiares de las víctimas dieron a conocer que al menos otras cinco mujeres han desaparecido en la zona en la última semana y tienen registro de al menos 31 casos similares en lo que va de 2020.

Señalaron además que algunas personas han sido amenazadas evitar que denuncien ante la Fiscalía del estado.

En conferencia de prensa tras la manifestación, la fiscal de desaparecidos, Blanca Jacqueline Trujillo, descartó que haya "una ola de desapariciones" y señaló que hasta el momento solo han recibido tres denuncias de personas no localizadas en el municipio de Chapala, en los últimos días y 5 personas en lo que va de junio.

"No está siendo un delito recurrente o con índice delictivo alto de acuerdo a los parámetros que se han venido manejando en el municipio, tres personas en la semana realmente no es una cifra que esté fuera de los parámetros normales, por eso hago la afirmación que no se trata de una oleada de desapariciones", dijo.

De acuerdo con el Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición de Jalisco, hasta el 31 de mayo de 2020 la dependencia reporta 9.341 personas pendientes de localizar, de las cuales 2.212 son clasificadas como personas desaparecidas cuya ausencia se relaciona con la comisión de un delito y 7.129 no localizadas, cuya ausencia no se relaciona con un delito.

Este lunes está prevista una segunda protesta por parte de la comunidad artística y familiares de los desaparecidos frente a la residencia del gobernador de la entidad, Enrique Alfaro.

México registra oficialmente 61.367 desaparecidos y recientemente familiares de las víctimas han mostrado descontento porque la pandemia de la COVID-19 ha frenado los operativos de búsqueda sobre el terreno, y además planea la sombra de los recortes gubernamentales en organismos clave como la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas (CEAV).