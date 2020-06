Paraguay rompe su racha y registra un nuevo fallecimiento por coronavirus

Personal médico atiende a una persona que asiste a uno de los laboratorios móviles del Ministerio de Salud ubicado en la Costanera de Asunción (Paraguay). EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 15 jun (EFE).- Paraguay registró este lunes un nuevo fallecimiento por coronavirus, después de un mes sin ninguna muerte, con lo que el número de decesos se sitúa en 12 desde inicios de marzo, cuando se registró el primer caso en el país, según informó el ministro de Salud, Julio Mazzoleni.

El fallecido, de 53 años, hipertenso y obeso, ingresó durante el fin de semana en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram), en Asunción, primero en planta y después en terapia intensiva, donde murió, dijo Mazzoleni en rueda de prensa.

"Es un caso, en principio sin nexo, que está siendo investigado, pero esa investigación puede arrojar después otra interpretación. Están en curso las investigaciones", aclaró en el Palacio de Gobierno, tras una reunión de ministros del Ejecutivo con el presidente, Mario Abdo Benítez.

La reunión abordó las acciones ante el coronavirus en el día en que el país entró en la fase tres de la cuarentena, que permite entre otras actividades la reapertura de los restaurantes, pero con limitaciones en el número de clientes para mantener el distanciamiento.

SUMINISTRO DE TEST REDUCIDO

A la espera de conocer los datos completos de este lunes, Paraguay contaba hasta el domingo con 1.289 casos de coronavirus desde marzo, de los que permanecían activos 628 y 650 se habían recuperado.

Mazzoleni adelantó durante su intervención que ese reporte sería "disminuido" en cuanto al número de muestras, como consecuencia de la alta cantidad de test realizados la semana pasada, unido a que uno de los laboratorios se encuentra en mantenimiento y otros no trabajaron el domingo.

El ministro también advirtió de que existe una "dificultad mundial" a la hora de adquirir los test de coronavirus en los mercados internacionales, lo que provoca que Paraguay esté recibiendo un suministro "bastante reducido, pero fluido".

"Estamos implementando todo tipo de medidas, entre las que está el uso de las agencias internacionales para poder hacer uso de las compras en otros lugares", aseguró el ministro.

Desde la llegada de la pandemia al país, las autoridades paraguayas han expresado su intención de realizar compras de material médico de forma conjunta con los países miembros del Mercosur o del Prosur, aunque hasta el momento no se han ejecutado.

Mazzoleni garantizó que Paraguay cuenta con material suficiente "para varios días", pero reconoció dificultades para reponer existencias a nivel regional.

Además, el titular de la cartera sanitaria comentó que tanto el personal médico como el personal militar al cuidado de los albergues "están siendo sometidos a pruebas (de coronavirus) de rutina".

PREOCUPACIÓN POR CONTAGIOS LOCALES

Las medidas sanitarias adoptadas por Paraguay desde el principio de la pandemia permitieron al país controlar la expansión del virus y mitigar los contagios y las muertes.

De esta manera se logró que la mayoría de los positivos registrados se detectaran en personas repatriadas, la mayoría procedentes de Brasil y controladas en albergues.

Sin embargo, con el levantamiento de ciertas restricciones y el avance en las fases de la "cuarentena inteligente", los reportes diarios comenzaron a mostrar una tendencia inversa, en particular desde finales de mayo.

Al respecto, Mazzoleni expresó su preocupación al respecto e instó a la ciudadanía a mantenerse "aferrada a las medidas de control", seguidas hasta ahora, como el uso de mascarillas, lavado de manos o distancia social.

"Hay un cambio respecto a un mes atrás donde la mayoría de los casos correspondía a albergues y un porcentaje inferior al del sector comunitario. Hoy eso está de alguna manera invertido y tiene que ser un toque de atención para todos nosotros", señaló.

A pesar de esos datos, el ministro de Salud insistió en que los indicadores de Paraguay "resultan bastante auspiciosos".