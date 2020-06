MERCADOS A.LATINA-Monedas y bolsas cierran dispares por temores a nueva ola de contagios coronavirus

(Actualiza con cierre de cotizaciones) Por Maria Cervantes LIMA, 15 jun (Reuters) - Las monedas y las bolsas de valores de América Latina cerraron con índices mixtos el lunes, en medio de una mayor aversión al riesgo ante nuevos casos de coronavirus que causaron temores a una segunda ola de la pandemia y pusieron en duda una rápida recuperación de la economía mundial. * Varios distritos de Pekín cerraron escuelas y ordenaron que sus habitantes se sometan a pruebas de descarte, luego de un inesperado aumento de las infecciones. * Esto, sumado al alza de casos y hospitalizaciones en varios estados de Estados Unidos, ha llevado a los inversores a reconsiderar las posibilidades de una rápida recuperación de la economía. * El peso mexicano cambio de tendencia y ganaba un 0,19%. Más temprano, llegó a hundirse un 2,36%, a 22,7443 unidades. El índice referencial S&P/BMV IPC de la bolsa mexicana bajaba por su parte un 0,70%. * El real brasileño se depreció un 1,92%, mientras que el índice de acciones Bovespa cayó un 0,26%, en una sesión marcada por el vencimiento de los contratos de opciones sobre acciones. * El peso chileno revirtió pérdidas de primera hora y cerró con un avance de un 0,9%, a 786,40/786,70 unidades por dólar, impulsado por toma de ganancias y por un retroceso global de la divisa estadounidense. * El índice IPSA de la Bolsa de Comercio de Santiago cerró con una baja de un 2,23%, a 3.893,13 puntos. * "Los mercados están temerosos ante la posibilidad de una segunda ola del coronavirus y los inversores han salido a buscar refugio en activos de menor riesgo, a nivel local, el peso también está siendo presionado por la baja del cobre", dijo un operador en Santiago. * Los precios del cobre cayeron ante la incertidumbre acerca de si la demanda se recuperará pronto o si se mantendrá contenida por más tiempo. * El sol peruano redujo pérdidas de la jornada y cerró con una baja moderada de 0,35%, a 3,478/3,479 unidades, con el banco central del país colocando swaps cambiarios por 250 millones de soles. El referente de la bolsa limeña subió en tanto un 0,41%. * Los mercados de Argentina y Colombia permanecían cerrados el lunes debido a feriados locales. Cotizaciones a las 2144 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 987,01 -0,66 -11,45 emergentes MSCI América Latina 1.959,31 -1,78 -32,85 Bovespa Brasil 92.375,52 -0,45 -20,1217 IPC México 37.416,74 -0,7 -14,07 Argentina MerVal N/D N/D 43,24 COLCAP Colombia N/D N/D -31,24 IPSA Chile 3.893,13 -2,23 -23,74 Selectivo Perú 447,41 0,41 -12,67 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct diaria en el año Real brasileño 5,1557 0,00 -22,04 Peso Mexicano 22,2300 -0,16 -14,95 Peso chileno 786,4 0,9 -3,70 Peso colombiano N/D N/D -13,06 Sol peruano 3,4777 -0,35 -4,74 Peso argentino N/D N/D -13,77 (Reporte de Maria Cervantes. Reporte adicional de Froilán Romero en Santiago, Walter Bianchi en Buenos Aires. Editado Manuel Farías)