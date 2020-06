Mañanera AMLO: México exportará más azúcar a EE.UU.

(Bloomberg) -- El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó su conferencia de prensa desde el estado de Veracruz, donde dijo que México está vendiendo más azúcar a EE.UU. como parte de un nuevo acuerdo que beneficiará a los productores locales. No quedó claro si lo que dijo corresponde a un acuerdo no revelado con anterioridad o si se refería a un aumento en exportaciones hacia EE.UU. anunciado en meses previos.

México 2020-21 Estimación de producción de azúcar aumentada por USDA

Otros temas

López Obrador afirmó que ha habido una ligera disminución en el número de casos de covid-19 en el área del Valle de México. “Es pequeño pero importante”. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció la semana pasada un plan para reabrir gradualmente la economía de la capital a partir de este lunes. Restaurantes, mercados, centros comerciales y otras empresas podrán reanudar operaciones en las próximas semanas siguiendo una serie de pautas de salud.

Mexico Virus Tracker: Casos 142.690; Muertes 16.872

Los estados no pueden imponer impuestos sobre el combustóleo porque no tienen las bases legales para hacerlo, dijo López Obrador. El presidente reaccionó a un comentario del gobernador del estado de Tamaulipas, quien propone un impuesto a las compañías que usan combustóleo, según el diario Milenio

AMLO: Vendería gasolina a Venezuela como respuesta humanitaria

López Obrador dijo que Nemesio Oseguera, conocido como “El Mencho” y jefe del cartel Jalisco Nueva Generación, no está muerto y no ha sido detenido. La semana pasada, medios locales circularon informes de que el traficante habría muerto, fuera por balas o por complicaciones de salud. Ninguna autoridad validó esas versiones.

