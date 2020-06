Lisboa, que hoy abre los centros comerciales, principal foco de contagios

EFE/EPA/MARIO CRUZ

Lisboa, 15 jun (EFE).- La región lusa de Lisboa y Valle del Tajo, que hoy ha abierto al público los centros comerciales, sigue siendo el principal foco de Covid-19 del país, ya que desde finales de mayo acapara, al igual que hoy, el 90 % de los contagios, debido a brotes surgidos en la periferia de la capital.

Esta circunstancia provocó que el pasado 1 de junio, cuando comenzó el desconfinamiento de la tercera fase de la desescalada lusa, la única zona del país donde no se permitió la apertura de los centros comerciales fuera Lisboa, restricción que hoy ha sido levantada.

De los 346 nuevos positivos registrados hoy, 300 corresponden a la zona de Lisboa, según informó hoy en rueda de prensa la ministra de Sanidad de Portugal, Marta Temido.

Si a finales de mayo la región de Lisboa y Valle del Tajo apenas superaba los 10.000 contagios de Covid-19, a día de hoy registra 15.128 contagiados, frente a los 37.036 positivos en todo el país.

El número de fallecidos aumentó en tres durante las últimas 24 horas, hasta los 1520 muertos desde el inicio de la pandemia.

La mayor parte de los brotes se han originado en algunas zonas obreras de la periferia lisboeta como Azumbuja o el barrio de Jamaica, donde se han incrementado los rastreos y los test para controlar la propagación del virus.

Según Temido, Portugal ya ha alcanzado el millón de test de coronavirus desde el pasado 1 de marzo.

En declaraciones a los periodistas, el primer ministro luso, António Costa, aseguró hoy que "la pandemia no está descontrolada" en la región de Lisboa.

Recordó que "Portugal es el cuarto país que más test ha realizado por cada millón de habitantes", lo que ha arrojado "la tasa más baja de positivos de Europa Occidental, en función de los test realizados".

"No hay más crecimientos, hay más casos conocidos", insistió el primer ministro.