La UFC pretende celebrar una función con lleno al 100 por ciento

En la imagen el presidente de Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White. EFE/ Antonio Lacerda/Archivo

Las Vegas (EEUU), 14 jun (EFE).- Dana White, presidente de la UFC, no descarta la posibilidad de que en un futuro cercano se permita la entrada a los aficionados a los eventos de lucha que promueve.

Según White, debido a que algunos estados ya están buscando reabrir grandes eventos para el público, y dependiendo de las regulaciones establecidas por los gobiernos estatales con respecto de la pandemia del coronavirus, es posible que la UFC (lucha de artes marciales mixtas) celebre eventos abiertos.

"La apertura es estado por estado o país por país", dijo White el sábado en la conferencia de prensa posterior al evento de la UFC en Las Vegas, en la que Cynthia Calvillo ganó por vía de decisión unánime a Jessica Eye.

"Sé que hay un par de estados en este momento que buscan abrirse a los aficionados. Estamos hablando con ellos", dijo.

Además dijo que la UFC abrirá sus eventos al ciento por ciento. "No haré una función con una arena al 15 por ciento de su capacidad. En ese caso me quedaré como estoy. Tiene más sentido quedarse así", dijo.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de celebrar un evento en Nueva Zelanda, un país que recientemente ha celebrado partidos de rugby con aficionados, dijo que quiere ver cómo lo hacen otras organizaciones antes de ingresar a ese territorio.

"Bueno, ¿sabes lo que es bueno?", preguntó White y agregó que "Permítales hacerlo durante un tiempo y veamos cómo les va. Mira qué pasa. Si algunos de estos tipos en otros países que fueron golpeados por el virus antes que nosotros y que están saliendo antes que nosotros, lo están haciendo, hay que ver cómo funciona, y si es posible, iremos allí".