La producción industrial china crece un 4,4 % interanual en mayo

Pekín, 15 jun (EFE).- La producción industrial de China aumentó un 4,4 % interanual en mayo, el segundo aumento de 2020 tras crecer un 3,9 % en abril, lo que evidencia una recuperación tras el impacto de la crisis del coronavirus en la economía del gigante asiático.

La cifra, hecha pública hoy por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), está sin embargo por debajo de las previsiones de los analistas, quienes apuntaban a un crecimiento de cerca del 5 % para ese mes.

El indicador se había desplomado un 13,5 % interanual en los dos primeros meses de 2020, mientras que en marzo arrojó un 1,1 % negativo y en abril una subida del 3,9 %.

Entre las tres principales categorías en las que la ONE divide el indicador destaca el crecimiento de las industrias de electricidad, calefacción, gas y agua, que aumentaron un 3,6 % interanual en mayo por la leve subida del 0,2 % registrada en abril.

Además, la industria manufacturera creció un 5,2 % interanual en mayo por el 5 % del mes anterior, mientras que la minera aumentó un 1,1 % en mayo por la subida del 0,3 % registrada en abril.

El órgano estadístico oficial también compara los datos de 41 subsectores industriales, de los que 30 experimentaron un aumento de su actividad en mayo al compararlos con el mismo mes de 2019.

Entre los productos cuya manufactura avanzó más destacan la maquinaria especial (16,4 % interanual), los ordenadores y otros equipos electrónicos (10,8 %) o los vehículos (12,2 %).

La ONE también hizo hoy públicos otros indicadores, como las ventas minoristas, importante dato de cara a la medición de la demanda de los consumidores nacionales y uno de los pilares del cambio de modelo económico propugnado por Pekín.

Este apartado registró una caída interanual del 2,8 % en mayo, lo que supone una mejora después de contabilizar mayores descensos interanuales en abril (-7,5 %) y en marzo (-15,8 %).

Por otra parte, la inversión en activos fijos acumuló en los primeros cinco meses del año una caída del 6,3 % por el -10,3 % registrado en el acumulado entre enero y abril, según la ONE.

Con todo, la consultora británica Capital Economics cree que hay razones para el optimismo: "El PIB podría mostrar un crecimiento positivo en el tercer trimestre. La inversión en infraestructura debería continuar acelerándose en los próximos meses e impulsar el crecimiento de la inversión y la producción", asegura el analista Martin Rasmussen.

"Los servicios y el consumo también deberían beneficiarse, ya que el auge de la construcción impulsará un repunte en los empleos de los trabajadores migrantes", añade.

De hecho, el organismo indicó hoy que "el mercado de trabajo continuó estable en mayo, con una tasa de desempleo en las áreas urbanas del 5,9 %", apenas un 0,1 % por debajo del mes anterior.

La ONE agregó hoy que los datos ofrecidos hoy son "positivos" y reflejan que "la demanda continúa aumentando" y que "la economía nacional se está recuperando gradualmente".

No obstante, el organismo incide en que "la situación epidémica en el mundo continúa siendo grave, por lo que el desempeño estable de la economía china todavía afronta muchos riesgos y dificultades".