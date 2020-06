La mayoría opositora venezolana no reconocerá las elecciones parlamentarias

"No convalidaremos ni reconoceremos ninguna farsa electoral montada por la dictadura para su propia conveniencia, ni mucho menos los resultados dados por unos supuestos rectores elegidos a dedo por el dictador a través de su legión de juristas de horror", reza un comunicado difundido por el centro de comunicaciones del líder opositor Juan Guaidó (imagen) en referencia al Gobierno de Nicolás Maduro. EFE/ MIGUEL GUTIÉRREZ/Archivo

Caracas, 14 jun (EFE).- La mayoría opositora de Venezuela, representada por siete partidos, anunció este domingo que no convalidará ni reconocerá las elecciones parlamentarias que consideran una "farsa", ya que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) nombró a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE).

"No convalidaremos ni reconoceremos ninguna farsa electoral montada por la dictadura para su propia conveniencia, ni mucho menos los resultados dados por unos supuestos rectores elegidos a dedo por el dictador a través de su legión de juristas de horror", reza un comunicado difundido por el centro de comunicaciones del líder opositor Juan Guaidó en referencia al Gobierno de Nicolás Maduro.

El documento está firmado por los cuatro principales partidos opositores, el socialdemócrata Acción Democrática (AD); Voluntad Popular (VP), que lidera Leopoldo López; Primero Justicia (PJ), del que forma parte Henrique Capriles y el centroizquierdista Un Nuevo Tiempo (UNT), componentes del denominado G-4, el gran bloque opositor.

También lo suscriben siete formaciones más, de menor peso político, aunque no aparece las siglas de Vente Venezuela, el partido que encabeza la derechista María Corina Machado.

El anuncio lo ha hecho la oposición dos días después de que el TSJ eligiera a los nuevos rectores del CNE tras haber declarado la "omisión constitucional" de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría opositora, para dicha labor.

Sobre esta situación, el comunicado destaca que la elección se hizo "violando las competencias establecidas en la Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Electoral" y que el TSJ "usurpó las atribuciones de la legítima AN".

Este año se celebrarán comicios para elegir un nuevo parlamento en una fecha todavía no definida.

Sin embargo, la coalición opositora rechazó "la pretensión dictatorial de convocar una farsa electoral parlamentaria sin contar con las condiciones mínimas de transparencia, confianza y libertades públicas".

Condenan que haya "gravísimas irregularidades" que obstaculizan "contar con un árbitro electoral imparcial y equilibrado", una primera condición necesaria, estiman, para la realización de una "elección legítima, justa y transparente".

Los partidos opositores han demandado en varias ocasiones que, para que se den elecciones en óptimas condiciones en Venezuela, además de la renovación del CNE, debe haber observadores internacionales, que se validen las tarjetas de los partidos y se liberen a quienes consideran presos políticos. EFE

ahs/gdl/ics