La hija de Carlos Menem pide que recen por su padre, que está hospitalizado

En la imagen, el expresidente argentino Carlos Menem (1989-1999), y su hija Zulemita Menem (d). EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 15 jun (EFE).- Zulemita Menem, hija del expresidente argentino Carlos Menem (1989-1999), pidió este lunes que recen por su padre, quien desde el sábado pasado permanece ingresado en una clínica privada de Buenos Aires por un cuadro de neumonía.

"Sé que la oración llega. Les pido a todos que por favor recen por mi papá", solicitó Zulemita Menem a través de su perfil en Twitter, donde además publicó una foto donde se la ve junto a su padre.

Menem, de 89 años, fue ingresado en la noche del sábado en la unidad de cuidados intensivos del Instituto Argentino del Diagnóstico, en la capital argentina.

El ex jefe de Estado llegó a la clínica tras presentar tos seca y algunas dificultades para respirar y los análisis y pruebas a los que fue sometido confirmaron un cuadro de neumonía en su pulmón derecho, por lo que comenzó a recibir un tratamiento con antibióticos.

"Se le dio antibióticos y mejoró muy bien hasta ahora", dijo este lunes Luis de la Fuente, médico de Menem y director del área de Cardiología del Instituto Argentino del Diagnóstico.

De la Fuente aseguró que el dirigente peronista "pasó una muy buena noche" y puede hablar.

El actual senador por su natal provincia de La Rioja también fue sometido a pruebas por COVID-19, que hasta el momento han dado negativo.

En declaraciones al canal TN, De la Fuente indicó que estas pruebas para detectar el nuevo coronavirus se le continuarán haciendo al expresidente para confirmar que no haya contraído la enfermedad.

El médico recordó que Menem tiene diabetes y ha tenido problemas cardiológicos en el pasado, por lo que debe ser controlado.

"Yo querría hacerle un estudio más exhaustivo de la parte cardíaca porque la diabetes no avisa y a veces se presentan los problemas cardíacos de golpe", dijo el médico.

De la Fuente contó que Menem estaba cumpliendo en su casa en el barrio capitalino de Palermo con el aislamiento obligatorio que rige desde el 20 de marzo en Argentina por la COVID-19.