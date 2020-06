Katy Perry y los Black Eyed Peas encabezan el primer concierto de "Rock the Vote"

En la imagen, la artista Katy Perry. EFE/JAMES ROSS/Archivo

Miami, 15 jun (EFE).- Katy Perry y Black Eyed Peas encabezarán el próximo 18 de junio el primer concierto de la organización "Rock the Vote", que busca promover el voto entre la juventud estadounidense en los comicios presidenciales de noviembre, como parte de una campaña que han bautizado "Democracy Summer" o el Verano de la democracia.

El espectáculo, que se transmitirá en internet y en las redes sociales, será conducido por los actores Logan Browning y Rosario Dawson, según una nota divulgada este lunes por los organizadores, y contará también con la participación de Ne-Yo, Big Freedia, Lucy Hale, Saweetie, Skylar Astin, Max y Dove Cameron.

Además de Dawson, los latinos serán representados por Amara la negra, Leslie Grace y Sofía Carson en el "show" de dos horas, en el que también tendrán participaciones especiales los excandidatos presidenciales por el partido demócrata Elizabeth Warren y Cory Booker, ambos senadores actualmente.

También dará un discurso Julián Castro, el político de abuelos mexicanos que aspiró a la candidatura presidencial demócrata y fue secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano en el Gobierno deBarack Obama.

"Me emociona muchísimo ser parte del inicio del 'Democracy Summer' con tanta gente talentosa entre activistas, artistas y oradores. La gente joven de Estados Unidos está dejando oír su voz en las calles y en línea y en noviembre será más importante que nunca luchar en las urnas por la equidad y la justicia, y contra el racismo institucional", dijo Perry en el comunicado de Rock The Vote.

El concierto, que comenzará a las 20.00 hora local de Miami (00.00 GMT), es el punto de partida de los esfuerzos de los activistas políticos por incentivar a los jóvenes a participar en el proceso electoral en el que se escogerá al próximo presidente estadounidense entre el republicano Donald Trump y el demócrata Joe Biden.

Se calcula que unos cuatro millones de adolescentes han cumplido o cumplirán 18 años antes del 3 de noviembre, lo que les hace elegibles para votar por primera vez.

Sin embargo, para lograrlo tienen que registrarse con anticipación en la mayoría de los estados.

Fuentes de la organización revelaron que durante el espectáculo habrá constantes invitaciones para que los espectadores se registren en los consejos electorales de su zona de residencia.

Además, informaron que desde que comenzó la actual etapa de protestas del movimiento social Black Live Matter (Las vidas negras importan), impulsada por la muerte del afroestadounidense George Floyd, "Rock the Vote" ha registrado más de 100.000 nuevos votantes y tiene más de 25.000 seguidores nuevos en Instagram.