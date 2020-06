Juez determina que una carta de las mayores a Yanquis debe darse a conocer

En la imagen el comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred. EFE/LARRY W. SMITH/Archivo

Nueva York (EE.UU.), 14 jun (EFE).- Una carta del comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, a los Yanquis de Nueva York en la que se aborda una investigación del equipo en 2017, debe ser revelada, determinó un juez de Nueva York.

Un reporte de The Athletic dio a conocer este domingo la noticia y agrega que es probable que los Yanquis presenten una apelación de emergencia antes de que se revele la carta, el 19 de junio.

Tanto el equipo como las Grandes Ligas tienen la oportunidad de presentar una versión mínimamente redactada "para proteger la identidad de las personas mencionadas" antes del lunes.

El juez Jed Rakoff tomó la decisión como parte de los procedimientos de una demanda presentada contra las Grandes Ligas derivada de los escándalos del robo de señales, que llevó a la liga a imponer medidas disciplinarias a los Astros de Houston y a los Medias Rojas de Boston a principios de este año.

La demanda fue presentada por jugadores de DraftKings, que dicen que las mayores los defraudaron a través de las acciones de los Astros y los Medias Rojas.

Rakoff desestimó el caso más amplio en abril y negó la moción de los demandantes para reconsiderar la demanda, indica The Athletic, pero la moción contenía una acusación de que las mayores representaron falsamente su investigación de 2017 sobre los Yanquis al revelar sus hallazgos.

Los demandantes, que presentaron una apelación el viernes, presentaron una carta de Manfred al gerente general de los Yanquis, Brian Cashman.

"No hay justificación para la divulgación pública de la carta", dijo Jonathan Schiller, un abogado que representa a los Yanquis, en un comunicado a The Athletic.

Agrega que "El demandante ya no tiene ningún caso, y el tribunal sostuvo que lo que las Grandes Ligas escribieron a los Yanquis era confidencial e irrelevante a la desestimación por el tribunal del caso del demandante".

También asegura que "Según la ley establecida, respalda el derecho a la confidencialidad de los Yanquis requerido por el Comisionado de Béisbol".

Los demandantes alegaron que el esquema del robo de señales de los Yanquis era más serio de lo que el comunicado de prensa de las Grandes Ligas informaba sobre la disciplina sugerida, cuando dijo que los Yanquis habían cometido sólo una infracción técnica menor.

También argumentaron que la carta de las Grandes Ligas era reveladora, diciendo que "demostraba la duplicidad de Manfred", según The Athletic, que informa que tanto las Grandes Ligas como los Yanquis quieren que el documento permanezca en privado.