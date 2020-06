¿Ha visto mis lingotes de oro? Creo que me los dejé en el tren

(Bloomberg) -- La propiedad de unos lingotes de oro valorados en cerca de US$200.000 que quedaron en un tren de cercanías suizo el año pasado sigue siendo un misterio, y plantea un interrogante aún más importante: ¿quién viaja con una bolsa con oro en primer lugar?

Los lingotes, valorados en 182.000 de francos suizos (US$191.000), se encontraron en octubre pasado dentro de un paquete en un tren con destino a la ciudad de Lucerna, según un aviso del 2 de junio en el periódico local. Si bien no se dio el peso, los cálculos a precios actuales significan que las barras pesaron alrededor de 3,45 kilogramos, más o menos como dos ejemplares de ‘Guerra y paz’.

El propietario del oro no pudo encontrarse pese a “investigaciones exhaustivas”, según el anuncio.

Suiza, donde los lugareños a veces compran víveres con un billete de 1.000 francos, ha atraído desde hace mucho a aquellos prefieren que sus gastos no dejen rastro. En medio de una ofensiva de una década contra el secreto bancario suizo, el país ahora está atrayendo a personas con una inclinación por el oro.

Las barras de oro olvidadas fueron confiscadas por la oficina del fiscal del cantón, que ha concedido al propietario hasta cinco años para demostrar su propiedad. Nadie ha presentado una reclamación aún, dijo el lunes un portavoz de la fiscalía.

Nota Original:Have You Seen My Gold Bars? I Think I Left Them on the Train

©2020 Bloomberg L.P.