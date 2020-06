Guatemala se acerca a las 400 muertes por COVID-19 a 3 meses de primer deceso

El primer deceso causado por la COVID-19 en Guatemala tuvo lugar el 15 de marzo, dos días después de que las autoridades detectaran el primer caso. El fallecido, un hombre de 85 años, recién había retornado de Madrid y una gira vacacional por Europa. EFE/Esteban Biba/Archivo

Guatemala, 15 jun (EFE).- Guatemala cumplió este lunes tres meses desde que registró su primera muerte por la COVID-19, con la enfermedad en pleno pico tras contabilizar 188 decesos en los últimos diez días, lo que acerca al país a los 400 fallecimientos.

El país centroamericano ha reportado 384 fallecimientos en total por el coronavirus SARS-CoV-2 de acuerdo a datos del Ministerio de Salud, pero casi la mitad (48 %) de las muertes fueron en los últimos diez días.

El primer deceso causado por la COVID-19 en Guatemala tuvo lugar el 15 de marzo, dos días después de que las autoridades detectaran el primer caso. El fallecido, un hombre de 85 años, recién había retornado de Madrid y una gira vacacional por Europa.

Guatemala suma a la fecha 9.845 casos de coronavirus y los principales hospitales del país, Roosevelt y San Juan de Dios, informaron la semana pasada que se encuentran saturados y con cada vez menos personal disponible.

El director del Hospital Roosevelt, Marco Barrientos, explicó el 11 de junio en una improvisada conferencia de prensa que el personal del hospital había "llegado a un límite" y días después dio positivo por coronavirus, aunque su vida no corre peligro de acuerdo a diversas fuentes.

El sábado, un portavoz del Gobierno de Guatemala confirmó la muerte de un miembro de la seguridad del presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei.

Los datos del fallecido no fueron divulgados, pero el agente pertenecía al grupo de 58 contagiados dentro de personal de Casa Presidencial y la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS), entidad a cargo de resguardar al mandatario.

La cifra de 58 contagiados fue divulgada por el mismo Giammattei la semana pasada y según el médico y cirujano de 64 años, no ha contraído la enfermedad.

Giammattei detalló el domingo en cadena nacional que el toque de queda de seis de la tarde a cinco de la mañana seguirá vigente en todo el país por las próximas dos semanas.

Sin embargo, el presidente indicó que a partir del próximo martes será restringida la circulación en los cuatro departamentos con más casos: Guatemala, San Marcos, El Progreso y Sacatepéquez.

La decisión del Gobierno de Giammattei limita la circulación de automóviles en dichos departamentos por quince días, pues solamente se permitirá la utilización de los mismos tres veces por semana, dependiendo si el número final de la matrícula es par o impar.

Giammattei también precisó que en los próximos dos domingos el toque de queda será durante todo el día, por lo que estará prohibida la libre locomoción para toda la población.

Las autoridades han confirmado la muerte de dos miembros del personal sanitario debido a la COVID-19 y de acuerdo a más de una docena de fuentes hay al menos 550 funcionarios contagiados entre médicos, policías, agentes de la guardia presidencial, soldados y trabajadores de diversos ministerios y entidades estatales.