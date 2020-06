Grossi insta a Irán a cooperar plenamente con el OIEA para esclarecer dudas

El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi. EFE/ Agustín De Gracia/Archivo

Viena, 15 jun (EFE).- El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Mariano Grossi, instó este lunes a Irán a cooperar "inmediata y plenamente" con sus inspectores de desarme para esclarecer algunas dudas sobre pasadas actividades nucleares en ese país.

En su discurso de apertura de la reunión de verano de la Junta de Gobernadores del OIEA, que se celebra de forma virtual debido a las restricciones contra la pandemia, el responsable de la agencia nuclear de la ONU expresó además su "profunda preocupación" por la falta de cooperación iraní.

"Durante cuatro meses Irán ha negado el acceso (de los inspectores del OIEA) a dos lugares, y durante casi un año no ha mantenido discusiones sustanciales para esclarecer nuestras preguntas sobre posibles materiales y actividades nucleares no declaradas", advirtió Grossi en Viena.

"Esto está afectando de forma adversa la capacidad de la agencia de resolver estas preguntas y de dar garantías creíbles sobre la ausencia de materiales y actividades nucleares no declaradas en estos lugares en Irán", concluyó el director general.

El acceso denegado a los inspectores constituye una posible violación de los acuerdos de salvaguardas (controles) que tiene el OIEA con Irán.

Eso incluye la aplicación del llamado "Protocolo Adicional del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP)", que debería dar a los inspectores el derecho de visitar cualquier instalación en la República Islámica sin aviso previo.

Desde febrero pasado, los inspectores del OIEA vienen exigiendo acceso a dos lugares en la República Islámica de dónde proceden rastros de materiales fisibles no esclarecidos, que podrían ser resultado de actividades nucleares, posiblemente militares, no declaradas de hace más de 15 años.

Irán, por su parte, asegura que se trata de un asunto ya resuelto en el marco de la entrada en vigor del llamado "plan de acción conjunta de acción" (JCPOA, en sus siglas en inglés), el gran acuerdo nuclear de 2015.

Teherán asegura además que las solicitudes del OIEA se deben a alegaciones procedentes de servicios de inteligencia de Israel.

El JCPOA, que Irán está incumpliendo desde el año pasado como método de presión, establece una serie de limitaciones a su programa nuclear para evitar que este país se pueda hacer con bombas atómicas en el corto plazo, a cambio del levantamiento de sanciones y alivios comerciales.

El acuerdo corre el pelirgo de fracasar desde hace dos años, cuando Estados Unidos decidió abandonarlo e imponer nuevamente sanciones contra Irán, incluyendo un embargo petrolero.

Desde el año pasado Irán está produciendo y almacenando mucho más uranio enriquecido de lo permitido (más de 1.500 kilos en lugar de los 300 aceptados), con una pureza superior a la establecida por el JCPAO, aunque lejos de alcanzar el nivel necesario para una bomba.

La disputa entre el OIEA e Irán dominará las deliberaciones de los 35 países miembros de la Junta esta semana.

Mientras que Estados Unidos y los países europeos exigen una postura común que condene a Irán por su falta de cooperación, Rusia defiende a Teherán y acusa a Washington de haber puesto en peligro el acuerdo de 2015 con sus nuevas sanciones.