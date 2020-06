Fed comenzará a comprar cartera de bonos corporativos de EE.UU.

(Bloomberg) -- La Reserva Federal informó el lunes que comenzará a comprar bonos corporativos individuales bajo su Línea de Crédito Corporativo del Mercado Secundario (SMCCF, por sus siglas en inglés), un programa de préstamos de emergencia que hasta la fecha solo ha comprado fondos negociados en bolsa.

El banco central también agregó un giro a su estrategia de compra, diciendo que seguiría un índice de mercado diversificado de bonos corporativos estadounidenses creado expresamente para la línea de crédito.

“Este índice está compuesto por todos los bonos en el mercado secundario emitidos por compañías estadounidenses que satisfacen la calificación mínima, el vencimiento máximo y otros criterios de la línea de crédito”, dijo la Fed en un comunicado. “Este enfoque de indexación complementará las compras actuales de la línea de crédito de los fondos negociados en bolsa”.

La SMCCF es uno de los nueve programas de préstamos de emergencia anunciados por la Fed desde mediados de marzo, cuyo objetivo es limitar el daño a la economía estadounidense por la pandemia de coronavirus. Con una capacidad de US$250.000 millones, hasta ahora ha invertido US$5.500 millones en ETF que compran bonos corporativos.

Nota Original:Fed Will Begin Buying Broad Portfolio Of U.S. Corporate Bonds

©2020 Bloomberg L.P.