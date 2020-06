EE.UU. sería la causa de bajas en mercados emergentes, no China

(Bloomberg) -- Los mercados emergentes están siendo sacudidos por la preocupación por una segunda ola de brotes de coronavirus, especialmente por uno que estalló en Pekín. Sin embargo, la principal fuente de volatilidad parecen ser los mercados estadounidenses, no el yuan chino.

La volatilidad implícita de un mes para el yuan en el exterior está muy por debajo de donde estaba durante el cierre de Wuhan en enero, incluso después de aumentar cuando Pekín informó casi 100 contagios durante el fin de semana. El yuan chino, tanto en China como en el extranjero, se ha fortalecido en lo corrido de junio.

Mientras tanto, un indicador compuesto de volatilidad implícita de las principales monedas de los mercados emergentes se disparó, impulsado por una venta masiva de acciones estadounidenses y una ganancia en el índice VIX. La medida es un promedio simple de volatilidad implícita de un mes de la lira turca, la rupia india, el rand sudafricano, el rand ruso y el peso mexicano.

Expertos de la Organización Mundial de la Salud advirtieron el viernes que cualquier país que salga de las cuarentenas puede registrar nuevos casos del virus. Sin embargo, el indicador de volatilidad de los mercados emergentes parece estar prestando más atención a EE.UU. que a cualquier otro lugar.

Nota Original:Second-Wave EM Selloff? Look for Clues in the U.S., Not China

©2020 Bloomberg L.P.