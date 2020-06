DT de Barcelona dice todavía no decidió si Suárez será titular ante Leganés

BARCELONA, 15 jun (Reuters) - El DT del Barcelona, Quique Setién, dijo que todavía no decidió si Luis Suárez será titular el martes cuando el equipo catalán reciba a Leganés por la Liga española.

Setién hizo jugar de inicio a Lionel Messi, Antoine Griezmann y Martin Braithwaite en la victoria por 4-0 sobre el Mallorca el fin de semana, mientras que Suárez, recuperado de una lesión, salió del banquillo para jugar los 30 minutos finales.

El delantero uruguayo, quien ha marcado 11 goles en la Liga esta temporada, no juega desde enero, cuando se sometió a una cirugía de rodilla.

"No tengo decidido si será titular. Es una opción. Lo veremos. Podría ser titular o salir de nuevo desde el banquillo. Hay que ser cautos, lo normal es que haya lesiones musculares tras una lesión larga", dijo Setién el lunes en rueda de prensa. "Cualquier problema hay que solucionarlo porque no quiero perder a un jugador por no descansar. Hay que ir poco a poco".

"Griezmann lo ha jugado casi todo desde que estamos aquí. Ahora hay más jugadores y se tienen que repartir más los minutos, pero iremos viendo lo que necesitamos (...) Es un gran futbolista y contamos con él. Seguirá teniendo protagonismo", agregó.

Setién dijo que la rotación será vital para el equipo, que debe ponerse a punto tras la suspensión de la actividad por la pandemia de coronavirus.

"La idea es hacer cambios, y los habrá a medida que transcurran los partidos. Veremos cómo afecta el cansancio a los jugadores, quiero llegar al final con la frescura necesaria para que el rendimiento no se vea afectado por los minutos", explicó.

"Veremos cómo se desarrolla el campeonato y cómo se recuperan los jugadores del esfuerzo. Hay que evitar lesiones y hay que lograr que lleguen frescos", agregó.

El Barcelona lidera la Liga con dos puntos de ventaja sobre el Real Madrid cuando quedan 10 partidos para el final del torneo.

(Reporte de Rohith Nair en Bengaluru; editado en español por Javier Leira)