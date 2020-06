China suma casos de covid-19 a su recaída mientras Europa reabre fronteras

China reportó el lunes decenas de nuevos casos de coronavirus por segundo día consecutivo, en un nuevo brote que refuerza los temores de una segunda ola de la pandemia, en momentos en que varios países europeos reabren fronteras en la antesala del verano.

Las filas se extendieron afuera de un estadio donde se realizaron pruebas masivas en Pekín, la capital del país que registró por primera vez el virus a fines del año pasado, y que hasta ahora mantenía bajo control la transmisión local.

La pandemia se está acelerando en América Latina, e Irán e India han reportado aumentos de muertes e infecciones, lo que suma preocupación sobre los desafíos que enfrentará el mundo en la larga lucha contra la COVID-19.

En Europa, sin embargo, las noticias han sido alentadoras: el continente con más muertes ha experimentado en los últimos meses una caída constante de las infecciones.

Varios países siguen avanzando en la flexibilización de los bloqueos que han salvado vidas, pero que también han golpeado a las economías.

"Muy pocas personas se han infectado ... es por eso que elegí viajar a Santorini; la próxima semana iré a Creta", dijo Max Han, un joven turista chino a la AFP mientras contemplaba el atardecer en la isla griega.

Grecia ya permite el ingreso a viajeros de naciones consideradas de bajo riesgo, y el lunes abrió sus fronteras a los países de la Unión Europea (UE), al igual que Alemania, Bélgica y Francia, mientras que Austria seguirá el martes.

Desde el lunes, Francia avanza a una nueva fase con mayor flexibilidad, en la que cafés y restaurantes podrán abrir por completo.

China fue el primer país en implementar restricciones extremas a los movimientos a principios de este año, lo que redujo la transmisión comunitaria casi a cero cuando la crisis impactaba al resto del mundo.

Pero el lunes, funcionarios de salud chinos reportaron 49 nuevos casos de la enfermedad respiratoria, incluidos 36 más en Pekín, donde un mercado de alimentos al por mayor es el nuevo foco.

Más de 10.000 personas ya han sido testadas, incluidos los trabajadores del mercado de Xinfadi, residentes locales y visitantes del lugar en las últimas semanas.

Las autoridades planean evaluar a 46.000 personas que viven en el área, mientras que un estricto aislamiento implementado inicialmente en 11 vecindarios, se extendió a otros diez en la capital. Estos últimos circundan el mercado de Yuwuandong, en el distrito de Haidian, donde también se detectaron casos.

- "Microbrotes" -

Más de 430.000 personas en todo el mundo murieron por la pandemia.

En medio de protestas antirracismo con aglomeraciones, Estados Unidos, el país más afectado con más de 115.700 muertes registradas, informó el lunes su menor cifra de fallecimientos en 24 horas desde que el ritmo de los contagios alcanzó su punto máximo en abril.

La administración de Donald Trump reconoció que algunos estados han registrado nuevos brotes, pero insiste en que no habrá un cierre de la economía si surge una segunda ola.

Irán, el país con más casos de Medio Oriente, registró en tanto más de 100 nuevas muertes en un día por primera vez en dos meses.

En Italia, donde hubo más 34.000 muertos, se dispararon de nuevo las alarmas por dos recientes focos en Roma, con un centenar de casos, incluyendo cinco muertes diagnosticadas y 15 casos detectados en un edificio con ocupantes ilegales.

"Significa que el virus no ha perdido su capacidad infecciosa, no se está debilitando... no debemos bajar la guardia", dijo a periodistas el subdirector de la Organización Mundial de la Salud, Ranieri Guerra.

"Estos microbrotes eran inevitables, pero están limitados en el tiempo y el espacio. Y hoy tenemos las herramientas para interceptarlos y confinarlos", añadió.

A pesar de los temores, muchos países están avanzando hacia una suerte de normalidad. Egipto recibirá a turistas en sus resorts de playa en julio, y Machu Picchu, en Perú, también reabrirá el próximo mes, aunque reducirá su cantidad de visitantes diarios.

En el deporte, después del regreso de la liga española, la Premier League volverá esta semana luego de tres meses.

- America Latina, con récords -

La pandemia suma en América Latina más de 78.300 fallecidos y 1,6 millón de contagiados.

Con 43.332 decesos y 867.624 casos, Brasil se consolida como el segundo más afectado en el mundo.

Mientras México - segundo país latinoamericano más impactado- acumula 17.141 muertes y más de 146.837 casos. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo el domingo que "ya pasó lo más difícil y riesgoso" en el país, aunque advirtió que eso "no es cantar victoria".

En Colombia los contagios treparon en casi 2.200 el domingo, hasta los 50.939, y 1.667 fallecimientos. La capital, Bogotá se declaró en alerta naranja, ante la creciente ocupación de las unidades de cuidados intensivos.

En Chile, donde la cifra de muertes podría duplicar las 3.300 actuales por la decisión del gobierno de incluir los fallecimientos sospechosos, el gobierno decidió extender la cuarentena por todo junio en la región metropolitana de Santiago.

En tanto, el gobierno de Guatemala anunció un endurecimiento de las restricciones de movilidad ante un "incremento de casos" en las últimas dos semanas, dijo el mandatario Alejandro Giammattei.

burs-kaf/mls/ahg