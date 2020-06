China se prepara para cuatro años más de presidencia de Trump

(Bloomberg) -- Donald Trump ha argumentado con frecuencia últimamente que China está apoyando a Joe Biden en las próximas elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos. En Pekín, sin embargo, los funcionarios empiezan a hacerse a la idea de cuatro años más de Trump.

Entrevistas con nueve funcionarios chinos actuales y anteriores apuntan a un cambio en el sentimiento a favor del presidente en ejercicio, a pesar de que ha pasado gran parte de los últimos cuatro años culpando a Pekín de todo, desde los desequilibrios comerciales de Estados Unidos hasta el covid-19. ¿La razón principal? La creencia de que el beneficio de la erosión de la red de alianzas de posguerra de Estados Unidos superaría cualquier daño a China por las continuas disputas comerciales y la inestabilidad geopolítica.

Si bien los funcionarios compartieron la preocupación de que las tensiones entre Estados Unidos y China aumentarían independientemente de quién estuviera en la Casa Blanca, irrumpieron en gran medida en los campos de quienes enfatizaban las ganancias geopolíticas y aquellos preocupados por los lazos comerciales. Biden, el exvicepresidente, es visto como un demócrata tradicional que buscaría apuntalar las relaciones multilaterales andrajosas de Estados Unidos y reducir las fricciones comerciales.

“Si se elige a Biden, creo que esto podría ser más peligroso para China, porque trabajará con aliados para atacar a China, mientras que Trump está destruyendo las alianzas de Estados Unidos”, dijo Zhou Xiaoming, exnegociador comercial chino y exrepresentante adjunto en Ginebra. Cuatro funcionarios actuales hicieron eco de ese sentimiento, diciendo que muchos en el Gobierno chino creían que una victoria de Trump podría ayudar a Pekín, debilitando lo que ven como el mayor activo de Washington para controlar la creciente influencia de China.

La suposición general subyacente en sus puntos de vista era que se podía hacer poco para detener la caída en las relaciones entre las dos economías más grandes del mundo. Por lo tanto, China necesitaba acelerar los esfuerzos para desarrollar industrias nativas de alta gama, expandirse a mercados en desarrollo y buscar oportunidades para trabajar con naciones en Europa y Asia para contrarrestar cualquier esfuerzo de aislamiento de Estados Unidos.

En el transcurso del mandato de Trump, Pekín se dio cuenta de que la oposición a China goza de un profundo apoyo bipartidista en un Washington polarizado. El brote de coronavirus, que se descubrió por primera vez en la ciudad central de Wuhan, en el país, solo ha endurecido las opiniones estadounidenses hacia Pekín.

‘Empeora’

“No creo que las elecciones cambien la relación de manera fundamental. El sentimiento profundo en Estados Unidos es que Estados Unidos debería contener a China ”, dijo Zhou. “Ya sea que Trump gane o Joe vaya a Washington, las cosas empeorarán”.

Funcionarios chinos, ansiosos por evitar una repetición de su sorpresa cuando Trump superó a la exsecretaria de Estado Hillary Clinton en 2016, han estado presionando a sus contactos estadounidenses para obtener perspectivas sobre quién ganará.

Aunque los republicanos enfatizan tradicionalmente los lazos económicos con China, Trump ha movido al partido en una dirección más conflictiva, desafiando al país en prácticamente todas las áreas de la relación, desde los reclamos territoriales de China en el Mar del Sur de China hasta el comercio, la salud pública, los derechos humanos y la tecnología. Los demócratas han apoyado en gran medida esos esfuerzos, ayudando a aprobar leyes para apoyar a los manifestantes de Hong Kong y dar más ayuda militar a Taiwán.

Incluso Biden, que siempre había respaldado una estrategia de “compromiso” con China, adoptó un tono más severo a medida que las primarias presidenciales demócratas se calentaban. En los últimos meses, Biden ha descrito al presidente Xi Jinping como un “matón”, elogió la “valentía extraordinaria” de los manifestantes de la democracia en Hong Kong y acusó a China de prácticas comerciales “depredadoras”. Calificó la detención masiva de musulmanes uigures en la región occidental de Xinjiang como “desmesurada”.

Aunque los funcionarios chinos continúan evitando criticar a Trump directamente, los censores de Internet han permitido que circulen en línea más críticas nacionalistas a Estados Unidos. Un diplomático extranjero dijo que el Ministerio de Relaciones Exteriores de China estaba “combativo” y “enojado” con los funcionarios estadounidenses.

“Trump ha destruido mucha buena voluntad”, asegura Wang Huiyao, asesor del gabinete de China y fundador de Center for China and Globalization. “Al comienzo de la guerra comercial, había mucha gente proestadounidense, pero ahora simpatizan con los intransigentes”.

Trump ha tratado de capitalizar su reputación de confrontar a China en las elecciones, a pesar de sus elogios iniciales por el manejo de Xi del brote de coronavirus. En abril, dijo a Reuters que “China hará todo lo posible para que pierda esta carrera”, afirmando sin pruebas que la respuesta de Pekín al virus se centró en el deseo de verlo perder en noviembre. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China reiteró su posición de larga data de que nunca busca interferir en los asuntos internos de otros Estados.

Estabilidad de EE.UU.

Un funcionario chino dijo que el resultado de las elecciones no importa, ya que las relaciones no mejorarán de ninguna manera. Dicen que la mejor esperanza de China es que las cosas no se deterioren más.

Algunos en Pekín se preguntan en voz alta sobre el impacto a largo plazo de Trump en la estabilidad de Estados Unidos, señalando los crecientes casos de coronavirus, las protestas contra la discriminación en la policía y las especulaciones sobre si las elecciones pandémicas podrían terminar en un caos. “Estados Unidos tal como lo conocemos ya no existe”, asegura Gao Zhikai, exdiplomático e intérprete chino de Deng Xiaoping.

Las políticas de “América primero” de Trump han creado fricciones similares en las capitales que tradicionalmente han sido más amigables con EE.UU., a medida que aplica aranceles a socios comerciales clave, presiona a los aliados para un mayor gasto en defensa colectiva, se retira de acuerdos multilaterales y apoya la ruptura del Reino Unido y la Unión Europea. Los funcionarios chinos reconocen en privado que una administración demócrata podría resultar más formidable si trabajara con los aliados para presentar un frente unido.

Incluso si una presidencia de Biden resultara más difícil para Pekín, dos funcionarios chinos actuales dijeron que podría abrir más áreas para la cooperación, como restablecer la participación de Estados Unidos en el acuerdo climático de París, negociado mientras era vicepresidente bajo el entonces presidente Barack Obama.

“Apoya trabajar en temas como el cambio climático, la reforma de la OMC y el TPP”, dice Wang. “Hay áreas donde podemos cooperar”.

En un nivel más personal, algunos funcionarios chinos involucrados en negociaciones comerciales con la Administración Trump apoyan una victoria de Biden simplemente para poder pasar más tiempo con sus familias, según una persona familiarizada con su pensamiento. El equipo comercial de China se presenta a trabajar luciendo exhausto, dijo la persona.

Ambas partes pueden tener dificultades para escapar del patrón de confrontación sin importar quién gane.

“Hoy en día, en China, la gente tiene cada vez más claros los objetivos de Estados Unidos”, dice Zhou, el exrepresentante chino en Ginebra. “Todavía no hemos llegado a la hora más oscura de la relación”.

Nota Original:China Warms to Idea of Four More Years of Trump Presidency

©2020 Bloomberg L.P.