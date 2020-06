Chile registra una gran reducción en las muertes por COVID-19 por la demora en los datos

Los contagios por el coronavirus SARS-CoV-2 en las últimas 24 horas descendieron hasta los 5.143 casos, luego de dos jornadas por encima de los 6.500, lo que elevó el total de infecciones desde el inició de la pandemia a 179.436. EFE/Alberto Valdés

Santiago de Chile, 15 jun (EFE).- Chile registró este lunes 39 nuevos fallecidos por la COVID-19, una cifra muy por debajo de los 222 reportados el domingo, a causa de la demora en la inscripción de los decesos en el Registro Civil durante el fin de semana.

"Hay que recordar que esta baja se produce por un efecto del servicio del Registro Civil, por lo tanto esta cifra va a aumentar en los próximos días compensando este tema del fin de semana, que registra un menor número de cifras", detalló el subsecretario de Salud, Arturo Zúñiga, en la rueda de prensa diaria del Ministerio de Salud.

Los contagios por el coronavirus SARS-CoV-2 en las últimas 24 horas descendieron hasta los 5.143 casos, luego de dos jornadas por encima de los 6.500, lo que elevó el total de infecciones desde el inició de la pandemia a 179.436.

Por otra parte, las autoridades celebraron el "buen comportamiento" de las porteñas Valparaíso y Viña del Mar, que entraron en cuarentena en la noche del pasado viernes y donde la movilidad se habría reducido en un 65 %.

Sin embargo, el ministro de Salud, Enrique Paris, reprobó una vez más el incumplimiento del confinamiento en la región Metropolitana, que acoge a la capital del país: "A pesar del ejemplo de las comunas que actúan bien, hay otras donde la población no actúa correctamente: se siguen vulnerando las órdenes sanitarias, el toque de queda y la cuarentena".

Por ello, solicitó al Senado un aumento de las penas por infringir las normas sanitarias -un proyecto que está pendiente de aprobación-, lo que según el jefe ministerial "dará una señal muy importante para que la gente entienda que si no cumple va a tener penas de hasta 3 años".

En esta línea, un sondeo de la encuestadora Cadem desveló este lunes que un 85 % de los chilenos considera que sus compatriotas no se toman lo suficientemente en serio ni de forma responsable la crisis sanitaria del coronavirus.

Paris asumió la cartera el pasado sábado tras la salida del exministro Jaime Mañalich, cuya gestión de la pandemia y estrategia comunicativa estuvo marcada por múltiples polémicas.

La llegada del que fuera presidente del Colegio Médico de Chile se produce en el peor de la crisis sanitaria y con el principal foco de la pandemia, Santiago, en cuarentena desde hace un mes y con la red hospitalaria al borde del colapso.

La región Metropolitana, en la que se ubica la capital, estará encerrada "por lo menos todo junio" y las cifras seguirán siendo altas los primeros 15 días de julio, sostuvo este domingo el ministro en una entrevista en el diario La Tercera.

Tras la cuarentena decretada en las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar, a 120 kilómetros de la capital, casi el 50 % de los 18 millones de habitantes del país están en aislamiento.

Chile, uno de los países más afectados por la pandemia en Latinoamérica pero también uno de los que más exámenes PCR practica, va camino de los tres meses bajo estado de excepción, con toque de queda nocturno, con colegios, universidades y fronteras cerradas desde mediados de marzo, así como la mayoría de los comercios que no sean de primera necesidad.