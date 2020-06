Argentino Newbie asegura que campeón latino de LoL aún no descubre su estilo

Fotografía cedida este lunes por Riot Games y fechada el 7 de marzo del 2020 donde se observa a al jugador argentino Leandro 'Newbie' Marco, soporte de All Knights, posando en Ciudad de México (México). EFE/Cortesía Riot Games /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

México, 15 jun (EFE) .- El argentino Leandro 'Newbie' Marcos aseguró este lunes que debido a que su carrilero central titular no se ha incorporado a All Knights, el campeón de la Liga Latinoamérica del videojuego League of Legends (LoL) aún no descubre su estilo.

"Hemos empezado hace poco a entrenar y como no tenemos equipo completo, no estamos practicando cosas específicas, estamos descubriendo qué estilo de juego vamos a tener", explicó en videoconferencia.

All Knights fichó durante el mercado de traspasos al chileno Nicolás 'Kiefer' Rivero, quien proviene del equipo campeón de su país Rebirth Esports y sustituirá en el carril central a su compatriota Joaquín 'Plugo' Pérez.

Sin embargo, Kiefer todavía no ha llegado a México por la pandemia de la COVID-19 y de acuerdo a 'Newbie', el equipo se prepara para estar sin él durante las primeras semanas de la fase de grupos del Clausura 2020 que se iniciará el 20 de junio.

"No nos consideramos en desventaja, sólo serán las primeras semanas, yo creo que si sobrevivimos a ellas estaremos bien porque el torneo es largo, las últimas fechas son importantes porque valen dos puntos cada victoria", agregó Marcos.

El argentino Manuel 'Pancake' Scala, suplente de la escuadra, será el carrilero central durante los primeros partidos. Scala juega originalmente como tirador, pero el torneo pasado cumplió el rol de jungla y ahora será 'midlaner'.

"A Pancake le tengo fe de que jugará bien de medio, no es lo mismo que un jugador que viene jugando de medio dos o tres años y que siempre juega en esa posición, pero solo será por un tiempo", comentó.

El refuerzo en la jungla este torneo de All Knights, Jesús 'Grell' Loya, quien viene de ser semifinalista con Vivo Keyd en la Primera División de LoL en Brasil, compartió la opinión de Newbie de que el inicio será complicado y será importante adaptarse rápido.

"Uno de mis fuertes dentro del juego es poder controlarlo y poner fichas para el juego sea a favor de nosotros, controlar la visión de un lado, hacerme de objetivos, ayudar al equipo a hacer rotaciones, le doy fuerza al esqueleto de la escuadra", describió Grell su aporte a los caballeros.

El mexicano, que antes de irse a Brasil perdió una final de LLA con Rainbow7, elogió a All Knights al decir que tiene un profesionalismo al nivel de las escuadras brasileñas.

"La diferencia entre los junglas de la Liga Latinoamérica y Brasil es que en Brasil todos los junglas son buenos y traen un nivel decente, en Latinoamérica es muy variado, no todos son buenos", concluyó.