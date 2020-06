Argentina está trabajando para mejorar oferta a acreedores

(Bloomberg) -- Argentina está trabajando en una oferta mejorada para los tenedores de los bonos en default por US$65.000 millones, informó el presidente del país, Alberto Fernández.

La oferta anterior del Gobierno acercó los acreedores a su posición, a pesar de su rechazo, dijo Fernández en una entrevista con Radio 10 el domingo.

Fernández señaló que el Gobierno estaba mostrando disposición y buena fe para llegar a un acuerdo y presentar una oferta que se acerque un poco más a los acreedores.

El presidente dijo que estar en default privaría a Argentina del crecimiento que necesita.

La semana pasada, el Gobierno amplió un plazo para que los acreedores acepten una propuesta de reestructuración a medida que las dos partes se acercan a un acuerdo. La nueva fecha límite es el 19 de junio.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo el viernes que las autoridades continuarían negociando con los acreedores durante el fin de semana. Los tenedores de bonos han dicho que es poco probable que emprendan medidas legales mientras continúan las negociaciones.

Nota Original:Fernandez Says Argentina Working on Improved Offer to Creditors

©2020 Bloomberg L.P.