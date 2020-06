Apenas uno de cada cinco latinos votará por Trump en las elecciones

Lo que es más preocupantes para Trump es que en los estados bisagra clave, que normalmente cambian su intención de voto de elección en elección (Florida, Indiana, Minesota, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania y Wisconsin) Biden aventaja al actual presidente en 17 puntos porcentuales. EFE/Beatriz Limón/Archivo

Washington, 15 jun (EFE).- Sólo un 19 % de los latinos votará por Donald Trump en las elecciones de noviembre, según una encuesta dada a conocer hoy que también señala que el virtual candidato demócrata, Joe Biden, está 14 puntos porcentuales por delante del actual presidente en preferencia de voto.

La encuesta, realizada por Abacus Data y dada a conocer cuando faltan menos de 150 días para la elección presidencial, revela que, de celebrarse ahora, el 49 % de los votantes registrados lo hará por Biden mientras que un 35 % optará por el republicano Trump.

Además, un 4 % elegirá otro candidato y un 9 % no está seguro de su voto.

Y la economía parece que no será suficiente para salvar a Trump, según los analistas de Abacus Data.

Bruce Anderson, uno de los autores de la encuesta, señaló en un comunicado que "durante su presidencia, incluso con una fuerte economía durante un largo periodo, (Trump) ha tenido problemas para ganar la confianza y su nivel de aprobación casi nunca ha estado por encima del 50 %".

"Y hoy, con una profunda recesión y una pandemia, la paciencia con este planteamiento se está debilitando", agregó.

Anderson concluye que los estrategas republicanos están convencidos de que la única forma de que Trump gane esta elección es "encontrar formas de inhibir el voto y/o descalificar a los votantes que quieren cambio".

Lo que es más preocupantes para Trump es que en los estados bisagra clave, que normalmente cambian su intención de voto de elección en elección (Florida, Indiana, Minesota, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania y Wisconsin) Biden aventaja al actual presidente en 17 puntos porcentuales.

Fueron esos estados los que auparon a Trump a la Casa Blanca en las elecciones de 2016.

Además, en los estados que normalmente votan republicano Trump sólo saca a Biden un margen de 2 puntos porcentuales (43 % frente a un 41 % para el demócrata). Pero en los estados demócratas, Biden aventaja a Trump en 22 puntos (53 % por 31 %).

La debilidad del apoyo de los propios republicanos a su candidato también se manifiesta en otro aspecto de la encuesta, realizada entre el 11 y 13 de junio con entrevistas a 1.500 estadounidenses y que tiene un margen de error del 2,5 %.

Un 67 % de los republicanos registrados considera que Trump ganará la reelección, mientras que un 70 % de los demócratas está convencido de que su candidato se hará con la Casa Blanca.

Para añadir más problemas a la candidatura de Trump, un 54 % de los votantes desaprueba su labor en la Presidencia y sólo un 38 % la respalda.

Las dificultades para Trump provienen de todos los grupos de votantes.

Divididos por edad, los grupos que normalmente apoyan más a los candidatos republicanos no están tan convencidos de la idoneidad de Trump.

Entre los votantes de más de 61 años, Trump cuenta con el respaldo del 46 % mientras que Biden suma el 45 %.

En el resto de grupos, Biden supera a Trump. Entre los de 51 a 60 años, Biden cuenta con un 44 % de apoyo frente al 41 % de Trump. De 41 a 50, 47 % para Biden y 38 % para Trump, y a partir de ahí las diferencias entre el demócrata y el republicano se amplían.

En el grupo de 31 a 40 años, Biden tiene el 53 % de apoyo y Trump el 32 %; entre los más jóvenes, de 18 a 30 años, el margen parece insalvable: 57 % para Biden y 20 % para Trump, 37 puntos de diferencia.

Por raza, los hispanos votarán en un 61 % por Biden y sólo en un 19 % por Trump. Entre los negros, el apoyo por Trump es incluso menor: sólo un 6 % mientras que el 71 % votará por Biden.

Sólo entre los votantes blancos Trump tiene un punto de ventaja sobre su rival: 44 % frente al 43 % de Biden. Insuficiente para compensar el mal resultado del republicano entre el resto de la población.