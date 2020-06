AMLO podría ayudar a Venezuela con suministros de combustible

(Bloomberg) -- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo el lunes que estaría dispuesto a vender gasolina a Venezuela como un gesto humanitario a pesar de las sanciones de Estados Unidos contra el país sudamericano.

“No nos ha hecho ninguna solicitud. En el caso que nos hiciera la solicitud y fuese una necesidad humanitaria, lo haríamos”, señaló López Obrador en respuesta a una pregunta. “Nadie tiene derecho a oprimir a otros”.

Venezuela enfrenta una escasez paralizante de gasolina después de años de mala gestión de la infraestructura de producción y refinación. Es probable que la venta de combustible a la nación resulte en sanciones por parte del Gobierno de EE.UU., que impide que otros países y compañías trabajen con el Gobierno de Nicolás Maduro.

Venezuela hace poco recurrió a Irán para que le ayudara a reparar refinerías y reponer inventarios de combustible luego de que la producción nacional se agotara en medio de las sanciones. En respuesta, la administración Trump está preparando sanciones adicionales sobre hasta 50 buques de combustible y petróleo como parte de un esfuerzo por interrumpir el comercio entre Irán y Venezuela, según una persona con conocimientos del asunto.

Si bien México es un gran exportador de petróleo crudo, también depende de la gasolina importada principalmente desde EE.UU. para satisfacer su consumo interno. Las exportaciones de gasolina de México son ínfimas.

Nota Original:Mexico’s AMLO Says Willing to Help Venezuela With Fuel Supplies

