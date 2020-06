A FONDO-La tasa de estadounidenses negros víctimas de táser policial es desproporcionadamente alta

FOTO DE ARCHIVO: El oficial de policía e instructor del condado de Montgomery, Maryland, Craig Dickerson en una demostración con una pistola paralizante X2 en la academia de entrenamiento del departamento en Rockville, Maryland, EEUU, 7 de septiembre de 2016. REUTERS/Gary Cameron

Por Linda So

WASHINGTON, 15 jun (Reuters) - Durante los enfrentamientos de la policía con los manifestantes en todo Estados Unidos, los antidisturbios están recurriendo a balas de goma, gas pimienta, gas lacrimógeno y otras armas destinadas a minimizar las víctimas mortales.

Pero algunos están usando un arma que tiene potencial letal: las pistolas táser. Cuando estos incidentes han resultado letales, la población negra constituye una parte desproporcionada de las muertes, según un análisis de Reuters.

Reuters documentó 1.081 casos hasta finales de 2018 en los que murieron personas después de ser electrocutadas por la policía con una pistola paralizante, la gran mayoría de ellos después del año 2000. Al menos el 32% de los que murieron eran negros, y al menos el 29% eran blancos. Los afroamericanos constituyen el 14% de la población de Estados Unidos, y los blancos no hispanos el 60%.

(Base de datos de Reuters sobre muertes por el uso de táser policial: https://www.reuters.com/investigates/special-report/usa-taser-database )

"Estas disparidades raciales en las muertes por pistolas paralizantes son horribles pero no sorprendentes", dijo Carl Takei, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles. "La violencia policial es una de las principales causas de muerte de la población negra en Estados Unidos, en gran parte porque el exceso de policía en las comunidades negras y de piel oscura da lugar a contactos policiales innecesarios y al uso innecesario de la fuerza".

En el 13% de las muertes identificadas en los informes policiales, autopsias u otros registros que involucran a personas de etnia hispana, Reuters no pudo documentar la raza. Además, se desconocía la raza de la persona que murió en el 26% restante de los casos.

Las muertes ilustran un reto importante para las fuerzas del orden de Estados Unidos en un momento en que las protestas por los asesinatos de la policía han puesto de relieve sus tácticas. Las pistolas paralizantes, que suministran una corriente eléctrica con el fin de dar a la policía varios segundos para inmovilizar a un sujeto, se han adoptado casi universalmente desde principios de la década de 2000 como una alternativa menos letal a las armas de fuego. Alrededor del 94% de las aproximadamente 18.000 agencias de policía de América ahora distribuyen pistolas táser.

Las pistolas paralizantes volvieron a acaparar la atención el fin de semana después de la muerte de Rayshard Brooks el viernes por la noche. Un agente de policía disparó al joven de 27 años con su pistola después de que Brooks huyera con la pistola paralizante de un policía y apuntara a los policías después de una pelea, según la Oficina de Investigación de Georgia.

Un abogado de la familia Brooks, L. Chris Stewart, dijo que el uso de la pistola paralizante por parte de Brooks no justificaba que le dispararan, señalando que la policía argumenta habitualmente en los tribunales que los dispositivos son armas no letales.

Sin embargo, en una serie de incidentes https://www.reuters.com/investigates/section/usa-taser en 2017, Reuters identificó más de mil casos desde el año 2000 en los que murieron personas después de haber recibido una descarga eléctrica con una táser disparada por un policía, generalmente en combinación con otras formas de fuerza.

La mayoría de los investigadores independientes que han estudiado las pistolas paralizantes dicen que las muertes son poco frecuentes cuando se usan adecuadamente. Sin embargo, la investigación de Reuters reveló que muchos policías no están entrenados adecuadamente sobre los riesgos, y las armas a menudo se usan mal. Las táseres disparan un par de dardos con púas que liberan una carga eléctrica paralizante o pueden ser presionadas directamente contra el cuerpo, causando un dolor intenso.

Algunos ejemplos recientes de uso indebido de las pistolas paralizantes ponen de relieve los riesgos y la confusión en torno al arma.

El 30 de mayo, durante las protestas nacionales por la muerte de George Floyd en Minneapolis, dos estudiantes universitarios, Taniyah Pilgrim, de 20 años, y Messiah Young, de 22 años, habían salido a buscar comida y estaban paralizados por el tráfico debido a las manifestaciones en Atlanta.

En un enfrentamiento con la policía, grabado en un vídeo con cámara corporal, un agente golpeó repetidamente la ventanilla del lado del conductor con una porra mientras un segundo agente aturdía a Pilgrim con una pistola paralizante. Un tercer agente usó una táser contra Young, mientras la policía sacaba a los estudiantes negros del coche.

Las imágenes del ataque de estos agentes generaron críticas en todo el país. La jefa de la policía de Atlanta, Erika Shields, se disculpó en una conferencia de prensa al día siguiente.

"La forma en que nos comportamos como organismo, como individuos, es inaceptable", dijo. Young fue tratado en el hospital y requirió puntos de sutura. Shields dimitió el sábado después de la muerte de Brooks.

Después del incidente del 30 de mayo, un agente escribió en un informe policial que usó su táser porque no estaba seguro de que los estudiantes estuvieran armados. El fabricante de las pistolas paralizantes, Axon Enterprise Inc, advierte en las directrices distribuidas a los departamentos de policía que el arma no debe ser utilizada en personas que conducen o se encuentran retenidas. Y los expertos en cumplimiento de la ley dicen que las pistolas paralizantes no deben usarse en nadie que ya esté inmovilizado, como en un automóvil.

Seis policías involucrados en el incidente, cinco de ellos negros y uno blanco, fueron acusados de usar fuerza excesiva. Cuatro han sido despedidos. Dos han demandado al alcalde y al jefe de policía para recuperar sus empleos. Un abogado que representa a los dos agentes dice que cree que hubo una motivación política en los despidos.

"La pregunta que la policía debería hacerse no es: '¿Puedo usar la táser?' sino '¿Debería?'", dice Michael Leonesio, un policía jubilado que dirigió el programa de pistolas paralizantes del Departamento de Policía de Oakland y ha servido como testigo experto en demandas de muerte por negligencia contra Axon. "Es un arma peligrosa", dijo Leonesio. "Cuanto más se use, más gente va a morir".

Axon dice que sus armas no están libres de riesgos pero son más seguras que las porras, puños, placajes y municiones de impacto. "Cualquier pérdida de vidas es una tragedia independientemente de las circunstancias, por lo que seguimos comprometidos con el desarrollo de la tecnología y la formación para proteger tanto a los agentes como a la comunidad", dijo la compañía en un correo electrónico a Reuters.

"DALE EN EL TRASERO"

En un caluroso día de julio de 2017, Eurie Martin, de 58 años, tenía sed. Después de caminar más de 19 kilómetros para visitar a sus familiares por su cumpleaños, se detuvo para pedir agua a un propietario de una casa en Deepstep, una ciudad de unos 130 habitantes en el centro de Georgia. El propietario se negó y llamó a la policía para que echaran un vistazo a Martin, "un hombre negro", según el fiscal del distrito.

Martin estaba caminando a un lado de la carretera cuando un ayudante del sheriff del condado de Washington llegó e intentó hablar con él. Martin, que sufría de esquizofrenia, lo ignoró y siguió caminando. El ayudante pidió refuerzos.

Según los agentes, Martin se puso "a la defensiva" y "apretó los puños", ignorando las órdenes de poner las manos en la espalda, según el fiscal del distrito. Un policía le dijo al otro que le diera con el táser "en el trasero", según imágenes tomadas con la cámara del tablero de mandos del vehículo policial.

Cuando el agente disparó la pistola eléctrica, Martin cayó al suelo, se quitó el gancho de la pistola paralizante del brazo y se alejó. Un tercer agente llegó y disparó con su arma paralizante por la espalda a Martin, provocando que cayera.

Los policías rodearon a Martin mientras estaba boca abajo, aplicando el peso de sus cuerpos y propinando 15 descargas con sus pistolas táser. En la grabación se oye a Martin gritando de dolor y diciendo, "me están matando". Murió de arritmia cardíaca durante la inmovilización policial, según la autopsia.

"Fue víctima de caminar siendo negro", dice Mawuli Davis, una abogada que representa a la familia de Martin. Los agentes, que fueron despedidos después de ser incriminados, dijeron que habían recibido formación sobre el uso de las táseres.

En noviembre pasado, un juez concedió a los tres policías -todos blancos- inmunidad frente a la acusación sólo unas semanas antes de que fueran a ser juzgados por el cargo de asesinato en la muerte de Martin.

En las directrices distribuidas a los departamentos de policía, Axon advierte contra el uso de múltiples pistolas eléctricas al mismo tiempo. Los expertos en fuerzas de seguridad dicen que las descargas repetidas y el uso continuo de pistolas paralizantes pueden aumentar el riesgo de muerte y deben evitarse.

La oficina del "sheriff" se negó a responder a múltiples solicitudes de comentarios por parte de la agencia Reuters.

El juez dictaminó que los policías actuaron en defensa propia y que su uso de las pistolas paralizantes estaba "justificado" y era "razonable dadas las circunstancias". Invocando la ley "Stand Your Ground" de Georgia, el juez escribió que todas las personas tienen derecho a usar una fuerza razonable para protegerse contra "la muerte o grandes lesiones corporales".

El fiscal del distrito apeló el fallo, y hay programada una vista del caso ante el Tribunal Supremo del estado en agosto. Si el Tribunal Supremo revoca el fallo del tribunal inferior, se restablecerán las acusaciones de asesinato contra los agentes.

Martin murió "por atreverse a pedir un trago de agua bajo el sol de Georgia", dijo su hermana Helen Gilbert. "Toda persona con sentido común sabe que no hizo nada para merecer morir. No descansaré hasta que este largo camino hacia la justicia esté completo".

ATENCIÓN MEDIÁTICA

Las muertes por disparos con pistolas táser suelen recibir poco interés mediático: ningún organismo gubernamental sabe con qué frecuencia se utilizan o cuántos de esos disparos resultan mortales. Los médicos forenses y los peritos médicos utilizan diferentes normas para evaluar el papel de las pistolas eléctricas en una muerte. Y no hay normas nacionales homogéneas que rijan el uso de las pistolas táser por parte de la policía.

A finales de 2009, a medida que aumentaban las pruebas de riesgos cardíacos por las pistolas paralizantes, la empresa fabricante hizo un cambio crucial: advirtió a la policía de que evitara disparar los dardos electrificados de su pistola al pecho de una persona.

Pero el 3 de marzo, esa advertencia fue ignorada en Tacoma, en el estado de Washington.

Grabaciones de video y audio recién publicadas muestran cómo agentes de policía de Tacoma usaron una pistola paralizante y golpearon a un hombre afroamericano que gritaba: "No puedo respirar", igual que el grito desesperado de George Floyd cuando un policía blanco en Minneapolis le apretaba con la rodilla en el cuello el 25 de mayo.

Según la policía, encontraron a Manuel Ellis, de 33 años, intentando abrir coches desocupados, y atacó a un vehículo policial y a dos agentes. Un abogado de su familia afirma que Ellis volvía a casa caminando desde una tienda cuando se produjo el enfrentamiento con la policía.

La policía esposó a Ellis y le ató las piernas con una correa de lona después de dispararle con una pistola paralizante en el pecho, según el informe de la autopsia. Perdió el conocimiento, y los esfuerzos para resucitarlo no tuvieron éxito. El médico forense dictaminó que su muerte fue un homicidio. La autopsia indicó que la causa de su muerte fue un paro respiratorio debido a la hipoxia como resultado de la restricción física.

Su muerte provocó protestas en Tacoma el 5 de junio, después de que apareciera un vídeo del incidente. El gobernador pidió una nueva investigación y el alcalde de la ciudad exigió que los cuatro agentes implicados fueran despedidos y procesados. Dos son blancos, uno es negro y el otro es de etnia asiática. Se les ha concedido una baja administrativa, pero no han sido inculpados.

Uno de los agentes, Christopher Burbank, se negó a hacer comentarios. Los intentos de Reuters de llegar a los otros tres resultaron infructuosos. El Departamento de Policía de Tacoma respondió que estaba cooperando con los investigadores del condado y del estado.

(Información adicional de Grant Smith; editado por Jason Szep)