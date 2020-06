Ubisoft impulsa el aprendizaje de historia desde casa mediante videojuegos

Fotografía cedida este domingo, cortesía de Ubisoft, en la que se observa a la vicepresiente de negocios de Ubisoft, Deborah Papiernik, en Ciudad de México (México). EFE/Cortesía Ubisoft/SOLO USO EDITORIAL

México, 14 jun (EFE).- La desarrolladora francesa Ubisoft impulsó gratuitamente el aprendizaje de historia desde casa mediante los videojuegos Discovery Tour: Ancient Greece y Ancient Egypt que funcionan como museos virtuales y son una herramienta durante el confinamiento obligatorio provocado por la pandemia de la COVID-19.

"Discovery Tour permite viajar a los jugadores a lugares que tal vez no podrían visitar en la vida real. No creo que podamos reemplazar la experiencia de ir a un museo, pero podemos ofrecer una alternativa efectiva como recurso educativo", explicó este domingo a Efe el director de marca de Assassin's Creed, Etienne Allonier.

Mediante la iniciativa "Haz tú parte, juega en casa", en la que Ubisoft pone juegos de su catálogo de forma gratuita durante el confinamiento, puso a disposición a profesores, alumnos y público en general del 14 a 21 de mayo estas dos entregas de Discovery Tour.

"Oímos que profesores se enteraron por primera vez de Discovery Tour cuando buscaron soluciones para la educación a distancia. También escuchamos de maestros que ya usan Discovery Tour en sus clases, donde adaptaron las lecciones para permitir que los estudiantes sigan usando el recurso desde casa", agregó Allonier.

Sin saber cuántos profesores y alumnos en el mundo utilizan estas herramientas, Allonier invitó a los maestros de Latinoamérica a escribir al siguiente correo acdiscoverytour@ubisoft.com para acceder al juego.

Discovery Tour está inspirado en los escenarios de Assassin's Creed® Odyssey y Assassin's Creed® Origins.

"Los profesores nos comentaron que usan los juegos de Assassin's Creed en sus clases de historia, y querían saber si nosotros podíamos crear algo más apropiado para la escuela. Discovery Tour nació de nuestro deseo de ayudar a esos maestros y darle nueva vida desde nuestros detallados mundos", comentó a Efe la vicepresiente de negocios de Ubisoft, Deborah Papiernik.

En enero, el gobernador de Coahuila (norte de México), Miguel Ángel Riquelme, culpó a un videojuego de incitar a un joven a realizar tiroteo en una escuela.

Tras la crítica, en México se avivó el debate sobre si los videojuegos hacen violento a sus consumidores y si algunos de estos deberían ser retirados del mercado.

"Los videojuegos hacen el aprendizaje divertido y atractivo. Incluso los que no tienen contenido explícitamente educacional. En Assassin's Creed, los jugadores se sumergen en la antigua Grecia, la Revolución Francesa y el Renacimiento italiano en Florencia" dijo Papiernik.

Además de enseñar historia, Papiernik aseguró que en los juegos de vídeo los jugadores aprenden resiliencia y confianza al tener que intentar en más de una ocasión pasar de nivel.