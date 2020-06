Trump dice que no verá los partidos de la NFL si los jugadores se arrodillan

En la imagen el presidente Donald Trump. EFE//SHAWN THEW/Archivo

Washington (EE.UU.), 13 jun (EFE).- El presidente Donald Trump dijo que no vería los partidos de la NFL, luego de que la mayoría de los jugadores ha sugerido que están de acuerdo en protestar arrodillándose durante el Himno Nacional.

En un tweet el sábado, el mandatario escribió que al parecer la NFL se está dirigiendo a una dirección en la que los jugadores no estarían de pie durante la interpretación del Himno.

"Al parecer la NFL se está encaminando en esa dirección, pero no conmigo viendo", escribió el presidente.

La temporada 2016 estuvo llena de controversia sobre los jugadores que se arrodillaban durante el Himno, después de que el mariscal de campo Colin Kaerpenick fuera el primero en protestar de esa manera diciendo que lo hacía para expresar su rechazo a la desigualdad social y la brutalidad policiaca, situaciones que afectaban más a los grupos minoritarios.