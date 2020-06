Publican los móviles de los funcionarios en Santiago de Cuba para recoger las quejas de los habitantes

Un joven con tapabocas observa su teléfono el 6 de abril de 2020 en Cuba. EFE/Yander Zamora/Archivo

La Habana, 14 jun (EFE).- Los habitantes de Santiago de Cuba, segunda ciudad en importancia de la isla y con un favorable control de la pandemia de la COVID-19, recibieron este domingo un llamado de sus autoridades a mantener la unidad y disciplina junto a los números de sus teléfonos móviles para comunicar inquietudes.

En el llamado publicado en el diario estatal Sierra Maestra de la provincia de Santiago, el primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal), Lázaro Expósito Canto, señaló que la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 "ha cambiado la vida de todos, ha agudizado la situación económica del país e incrementado las carencias".

El periódico refiere que, por indicación de este destacado dirigente local, publica una lista de los números de teléfono móvil de cada uno de los directivos políticos, gubernamentales, de empresas y organismos estatales de la provincia con el propósito de que "las personas puedan tramitar sus inquietudes con mayor agilidad".

En el mensaje a sus compatriotas santiagueros, Expósito Canto insta a fomentar la agricultura urbana y suburbana "en todas sus dimensiones" y a que "no quede un área dentro o fuera de la ciudad, comunidades y municipios que pueda ser aprovechada para sembrar".

También pide a los santiagueros cumplir "con disciplina y rigor" las medidas dispuestas por las autoridades para evitar la propagación de la enfermedad como el distanciamiento físico, usar la mascarilla y no realizar movimientos innecesarios.

Además apela a su "receptividad y compromiso" y los exhorta a mantenerse "unidos" y a cumplir las indicaciones requeridas en este momento difícil para salir adelante.

Al día de hoy Cuba confirmó diez nuevos casos de la COVID-19 para un acumulado total de 2.248 contagios y 84 muertes desde los primeros reportes el 12 de marzo pasado, mientras el gobierno de la isla anunció esta semana que prepara las condiciones para el inicio de una recuperación gradual, aún sin una fecha fijada.

No obstante, Cuba se mantiene oficialmente en fase pre-epidémica con transmisión autóctona limitada del SARS-CoV-2, aunque el municipio especial Isla de la Juventud y trece de sus quince provincias no reportan casos desde hace más de dos semanas.

En el país todavía se mantienen en efecto medidas preventivas como la suspensión del transporte público, el cierre de fronteras salvo casos excepcionales y la clausura de escuelas y los mayores centros comerciales.