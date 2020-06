Politécnico de México desarrolla robot para sanitizar hospitales COVID-19

Un robot dispensador de detección de fiebre y desinfectante de manos, en la compañía Reliable Robotics en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, el 28 de mayo de 2020. EFE/EPA/MAHMOUD KHALED/Archivo

México, 14 jun (EFE).- Un robot que sanitizará con luz ultravioleta espacios hospitalarios destinados a pacientes que padecen la COVID-19 es desarrollado por investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) de México, informó este domingo la institución.

"Además del sanitizado con luz ultravioleta tipo c, el autómata podría apoyar en el monitoreo del estado general de salud de los pacientes y el aprovisionamiento de medicamentos en áreas COVID-19", explicó el desarrollador del invento, el investigador Juan Humberto Sossa Azuela, en un comunicado.

Dijo que esa manera médicos, enfermeras y personal de limpieza "no sólo estarán más protegidos contra el coronavirus, sino también podrán delegar ciertas tareas al robot y así enfocarse en sus actividades sustanciales".

Sossa Azuela, jefe del laboratorio de robótica y mecatrónica del Centro de Investigación en Computación (CIC) explicó que se trata de un sistema robotizado y teleoperado.

"Tiene funciones de autonomía básica que permitirá sanitizar a distancia baños, corredores y habitaciones, además de monitorear al paciente y servir de enlace con el cuerpo médico, mediante un sistema de sensores y una interface para tablets", apuntó.

El experto comentó que en principio el robot trabajará de manera teleoperada, a distancia, y contará con funciones básicas de detección y cercanía de obstáculos para evitar que el operario lo impacte contra objetos.

En una segunda fase se tiene contemplado que funcione de manera autónoma, a través de comandos de voz, en este caso se combinarán técnicas de análisis de voz y de imagen, reconocimiento de patrones y otras técnicas de Inteligencia Artificial como redes neuronales y aprendizaje por esfuerzo", detalló

LOS ALCANCES DE LA ROBÓTICA

Sossa Azuela, integrante del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), dijo que el proyecto "permitirá probar la eficiencia y eficacia de la luz ultravioleta tipo c en el control y posible eliminación del COVID-19 en áreas contaminadas".

El especialista, quien forma parte del equipo de científicos mexicanos integrado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para colaborar con investigadores extranjeros en el desarrollo de una vacuna contra la COVID-19, indicó que con base en los resultados esperados, el prototipo se pondrá en operación lo antes posible

Sobre los alcances de la robótica, el experto dijo que éstos se podrán evidenciar en esta pandemia, "al concientizar a la sociedad sobre la importancia de que una máquina pueda realizar el trabajo cansado y arriesgado que hacen las personas, en especial en momentos de crisis como el que atravesamos actualmente".

Además del CIC, con sus laboratorios de robótica y mecatrónica, microtecnología y sistemas embebidos, en el proyecto participan investigadores de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Hidalgo (UPIIH), del IPN, así como del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec.

Este sábado, las autoridades sanitarias de México informaron de 3.494 contagios y 424 defunciones por COVID-19, con lo que el país llegó a 142.690 casos confirmados con 16.872 muertes desde el comienzo de la pandemia a finales de febrero.