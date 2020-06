Pervis Estupiñán, brillante en San Sebastián

El centrocampista de la Real Sociedad Cristian Portugués "Portu" se escapa del ecuatoriano Pervis Estupiñán, de Osasuna, durante el encuentro de la jornada 28 de LaLiga que se disputó en el Reale Arena de San Sebastián. EFE/ Javier Etxezarreta

San Sebastián, 14 jun (EFE).- El defensa ecuatoriano Pervis Estupiñán fue uno de los jugadores más destacados en el empate de Osasuna ante la Real Sociedad (1-1) en la reanudación de LaLiga tras más de tres meses de parón.

Su equipo llegaba tocado por las lesiones de jugadores importantes como la de Chimy Ávila. Osasuna opuso un esquema reforzado atrás que dio mucha libertad a sus laterales y ello fue clave para que Estupiñán se convirtiera en el futbolistas más destacado del encuentro y para que la Real sufriera lo indecible hasta el descanso.

El lateral sudamericano entró en el once inicial y aguantó físicamente los 90 minutos para ser una de las claves en un encuentro dominado por su equipo durante buena parte del mismo.

Estupiñán fue protagonista de una de las mejores oportunidades de Osasuna en el primer periodo, en el minuto 15, cuando combinó en una de sus subidas con Adrián que éste no la tradujo en gol ante la salida de Remiro.

Estupiñán no acusó el cansancio en el segundo tiempo, aunque el gol de la Real, en el minuto 60, condicionó el juego de los rojillos, lo que no le impidió brillar al ecuatoriano, que tuvo en sus botas el 1-2 en un potente remate que salió ligeramente desviado.