Nueva York advierte que las violaciones pueden llevar a revertir la reapertura por zonas

En la imagen, el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo. EFE/JUSTIN LANE/Archivo

Nueva York, 14 jun (EFE).- El gobernador del estado estadounidense de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo que se han recibido miles de querellas sobre violaciones al distanciamiento social y uso de mascarillas en bares y restaurantes, lo que podría llevar a un repunte de los casos del coronavirus SARS-CoV-2, y advirtió que de seguir ocurriendo, podría revertir la reapertura económica en las zonas donde ocurren.

Cuomo recordó que en Nueva York los casos de la pandemia siguen en descenso, lo que les ha permitido una reapertura económica sin que haya habido aumentos en la incidencia de la enfermedad, como ha ocurrido en 22 estados de la nación, pese a que tienen una densidad poblacional menor.

El gobernador hizo la advertencia durante su conferencia diaria sobre la COVID-19 en la que dijo tener "muy buenas noticias" sobre la pandemia y fue claro al señalar que no permitirá un retroceso por incumplimiento de la ley que exige el uso de mascarillas y distanciamiento social para evitar la propagación del virus.

"Esto ha costado mucho dolor a los neoyorquinos", afirmó Cuomo y su advertencia surgió luego de dar a conocer que se han recibido 25.000 querellas de violaciones en bares y restaurantes, la mayoría de ellas en Manhattan y los Hamptons, en Long Island.

Advirtió además que a estos negocios se les podría revocar sus licencias para operar en el estado si continúan permitiendo esas violaciones.

"Es una situación muy seria y quiero que sepan las consecuencias: pueden perder la licencia", reitero.

Fue enfático al señalar que es responsabilidad de los gobiernos locales de esas zonas vigilar por el cumplimiento de esa ley y que de ser necesario retrocederá la reapertura para evitar caer nuevamente "en la zona oscura" donde estuvo Nueva York con las muertes por la pandemia, que llegó a registrar 800 al día.

"Si los gobiernos locales no pueden contener que la gente haga lo que quiera, entonces retrocederé en la reapertura", sostuvo en la conferencia en la que destacó que hubo 23 muertes el sábado, por debajo de las 32 del viernes.

Las hospitalizaciones, con 1.600, están también en su nivel más bajo "desde que empezamos este horrible viaje" por lo que, aseguró, hay que ser cautelosos en mantener esa tendencia. Recordó que entre los estados que han tenido que retroceder en su reapertura está el estado de Washington y Carolina del Sur.

Aseguró que Nueva York está liderando la reapertura en el país, con el nivel más bajo de transmisión, lo que dijo se debe a la fortaleza y la capacidad de recuperación de los neoyorquinos.

La advertencia surge luego de que se hicieran virales videos y fotos de decenas de jóvenes bebiendo y compartiendo en la calle el viernes frente a negocios en el Village en Manhattan sin guardar el distanciamiento social ni el uso de mascarillas.

Destacó además que esta prohibido ingerir bebidas alcohólicas en la calle.

"Las querellas muestran la conciencia de muchos neoyorquinos de cómo evitar que el virus siga expandiéndose", señaló y explicó que se han enviado inspectores para investigar las querellas y que él llamó a varios negocios.

Manhattan, centro de la epidemia en Nueva York, y Long Island han entrado recientemente a la primera fase de reapertura económica.

"Debido a la arrogancia de estas personas en no seguir la ley se puede volver a cerrar donde no se está cumpliendo", reiteró Cuomo que hizo un llamado a que se respete la vida y la salud de otros.

Aseguró que un retroceso puede ser "dramático" y "dañino" para la economía. "Los números pueden ser buenos pero pueden cambiar en una semana si se viola el distanciamiento social" advirtió.

El gobernador indicó además que los deportes juveniles de bajo riesgo se permitirán para las regiones que entran esta semana en la Fase 3 de reapertura, lo que incluye béisbol, softball, gimnasia, hockey sobre césped, entre otros. Se permitirán dos espectadores por niño en cada evento.