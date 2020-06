No hay condiciones para vuelta del fútbol, dice Ministro de Salud

En la imagen un registro del ministro de Salud de Argentina, el doctor Ginés González García. EFE/Rodrigo García/Arhivo

Buenos Aires, 13 jun (EFE).- Ginés González García, Ministro de Salud de Argentina, manifestó este sábado que entiende la ansiedad para el regreso del fútbol en el país pero advirtió que “hoy las condiciones no están dadas”.

Añadió que prefiere mantener una estrategia del “paso a paso” para analizar el mejor momento para permitir el regreso de los torneos.

“Tengo muchas ganas de que vuelva el fútbol como todos los futboleros. Quiero volver cuanto antes porque extraño como hincha y fanático pero esto es día a día. No es que sea dictador pero sostengo las razones por las que el sistema no está para tomar esta decisión”, dijo el Ministro al canal TyC Sports.

En una jornada en la que se registró un nuevo pico de contagios, 1.531, y 13 nuevas muertes, Ginés González García reiteró que no hay condiciones para que se reanuden los torneos.

“Si hasta ahora nos fue tan bien, ¿por qué cambiar? No se puede tomar una medida sin razón ni lógica, tenemos que cuidar mucho la movilidad. Hemos tenido un enorme éxito ante la pandemia”, agregó el Ministro con respecto a un país que ya lleva 85 días de cuarentena y que tiene como zona más comprometida la del Área Metropolitana de Buenos Aires.

“En lenguaje futbolero, estamos terminando el primer tiempo y vamos 2 o 3 goles arriba. Hay capacidad ociosa en el sistema de salud, hay muchísimas camas vacías en las unidades de cuidados intensivos. En ese sentido, llevamos un monitoreo diario”, detalló sobre la situación sanitaria del país.

Dijo que mantiene contacto con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, y ambos coinciden en que deben "cuidar a la gente y no generar falsas expectativas".

“Ojalá que los jugadores no sufran el largo receso. Lamentablemente esto va a seguir, estamos tratando de que el impacto sea menor. Nunca sentí presión de dirigentes, que quede muy claro. Más allá del impacto y perjuicio que tiene esto para los clubes, hay perjuicios para toda la Argentina", puntualizó.